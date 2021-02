Die Besonderheit der neuen Edelstahlduschrinne ACO ShowerDrain C ist die – trotz niedriger Einbauhöhe (57 mm bis Oberkante Estrich) und schmaler Rinnenform – sehr hohe Ablaufleistung. Erzielt wird sie wird durch den neuen, hydrogeformten Ablauftopf, dessen Produktionsverfahren – auch Innenhochdruckumformung (IHU) genannt – Rohrumformungen in komplexe dreidimensionale Formen ermöglicht. Rinne und Ablauftopf sind werkseitig verschweißt, was dauerhafte Dichtheit garantiert. Der neue Geruchsverschluss verfügt über zwei äußere Laschen, die eine Entnahme ohne Griff in den Verschluss und damit eine schnelle und einfache Reinigung erlaubt. Zu den weiteren Highlights der neuen ACO ShowerDrain C zählen die Erfüllung aller Schallschutzstufen (SSt I-III nach VDI 4100), die werkseitig angebrachte Dichtmanschette (W3-I-konform gemäß DIN 18534) sowie der freie Zugang zur Rohrleitung.

Bei ACO ShowerDrain S+ handelt es sich um einen neuen, modularen Duschrinnen-Baukasten. Seine beiden Kernelemente sind das werkseitig vormontierte Rohbauset – bestehend aus Ablaufkörper aus Kunststoff inkl. herausnehmbarem Geruchsverschluss und werksseitig angebrachter Dichtmanschette – sowie das bauseitig kürzbare Duschrinnenprofil (mit Längs- und Quergefälle) aus hochwertigem, elektropoliertem Edelstahl (4 mm), einschließlich Haarsieb und Verlängerungsstück. Bauschutzdeckel, werkzeuglos verstellbare Füße sowie das innovative Montage-Pad beschleunigen und vereinfachen den Einbau. Die Tip & Flip-Funktion zum Abnehmen Rostes ohne Hilfsmittel, freier Rohrzugang, der zweiteilige, herausnehmbare Geruchsverschluss und das einfach entnehmbare Haarsieb sorgen für hohen Reinigungskomfort. So wie das gesamte Duschrinnen-Sortiment von ACO Haustechnik erfüllt selbstverständlich auch die neue ACO ShowerDrain S+ die Anforderungen der VDI 4100 SSt I-III und W3-I gemäß DIN 18534.

LipuSmart von ACO Haustechnik vereint die Funktionen von Fettabscheider, Probeentnahme und Hebeanlage in einer kompakten Anlage, einschließlich zentraler Gesamtanlagensteuerung. Der Begriff Smart als Bestandteil der Produktbezeichnung weist darauf hin, dass Bluetooth als Smartphone-Anbindung serienmäßig integriert ist. Die Standard-Steuerung von ACO LipuSmart verfügt über potentialfreie Kontakte, um Fehlermeldungen an die Gebäudeleittechnik weiterzuleiten.

ACO LipuLift ist ein Fettabscheider zum Erdeinbau mit integrierter Probenahme und Pumpstation in einem einzigen Behälter. Die integrierte Pumpstation mit kombinierter Probenahmemöglichkeit dient zum Sammeln und automatischen Heben vom Abwasser über die Rückstauebene – und somit auch zum Rückstauschutz. Das Abwasser wird dabei gefahrlos für Menschen und schadlos für Bauwerke in den Entwässerungskanal geleitet. ACO LipuLift erfüllt alle entsprechenden Normen. Hauptbestandteil ist das monolithisch gefertigte Becken aus hochwertigem Kunststoff. Eine Trennwand unterteilt den Behälter in eine Fettabscheider-Kammer und eine Pumpstation-Kammer. Das Sortiment umfasst mehrere Ausbaustufen, diverse Pumpentypen und ausgefeilte Steuerungstechnik je nach baulichen Anforderungen. Zum Zubehör von ACO LipuLift gehören u.a. Tauchpumpen, eine MultiControl Steuerung, Lufteinperlung, Schutzrohre und Schachtringe.