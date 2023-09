Zur Abwasser-Ableitung werden stattdessen Betonschächte in den Bodenaufbau eingeplant und ausgeführt. Die Gefahr von Leckagen, Undichtigkeiten und Fehlfunktionen an der Gesamtanlage bleibt bei der Zusammenstellung von Rohrleitungselementen dennoch hoch. Eine gute Alternativ-Lösung bieten vormontierte Pumpensets. ACO Haustechnik bietet ein modulares Baukastensystem, dass eine flexible Kombination verschiedener Druckleitungssets, Pumpen und Schaltgeräte erlaubt.

Die Planung und Montage von Pumpanlagen für bauseitige Betonschächte ist mit erheblichem Aufwand verbunden: Auswahl der passende Pumpen, Abstimmung der Rohrelemente für die Druckleitungen, Auswahl einer funktionierenden Steuerung, Gewährleistung der Dichtigkeit aller Komponenten u.v.m.

Die Pumpensets von ACO Haustechnik eignen sich zur Montage in eckigen und runden Betonschächten. Zur einfachen Montage und Demontage verfügen sie über ein kombiniertes Unterwasser-Kupplungssystem mit Gleitrohren. Den Pumpen liegt eine jeweils vier Meter lange Kette bei, die eine schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage im Schacht ermöglichen. Der im Pumpenset verbaute Rückflussverhinderer übernimmt die Rolle der vorgeschriebenen Rückstausicherung gemäß der einschlägigen Produktnorm. Alle auswählbaren Tauchpumpen aus dem Produktsortiment von ACO Haustechnik werden werksseitig mit einer zehn Meter langen Verkabelung ausgeliefert. Sie dient der schnellen und einfachen Verbindung zwischen der Pumpentechnik und den Schaltgeräten zur Steuerung und Überwachung. Ist eine weitergehende Signalweiterleitung bei Anlagenstörung gewünscht, können die Schaltgeräte der Pumptechnik optional mit weiteren Warneinrichtungen kombiniert werden. Durch die Verbindung mit einer Alarmanlage mit GSM-Modul ist sogar eine Weiterleitung der Alarm-Meldung über eine SMS-Nachricht auf Mobiltelefone möglich.

Die Zusammenstellung von individuellen Pumpensets erfolgt in nur vier Schritten. Damit lässt sich für nahezu jeden Anwendungsfall schnell die optimale Lösung projektieren. Die Installationssets stehen für Druckleitungsanschlüsse DN 50 und DN 100 zur verfügbar und sind mit einer Vielzahl verschiedener Tauchpumpen kombinierbar. Einen wesentlichen Einsatzzweck stellen alle Arten von Entwässerungssystemen für Rampen, Unterführungen oder Kellerabgängen dar. Je nach Anwendungsfall stehen Tauchpumpen zur Entwässerung von Regenwasser, Grauwasser oder fäkalienhaltigem Abwasser zur Auswahl. Sie weisen verschiedene Maximalwerte für mögliche Förderhöhen und Volumenströme auf. Die Ermittlung der passenden Pumpenlösung wird erleichtert durch das ACO Auslegungsprogramm für Pumpstationen. Es verwendet zur Kalkulation ausschließlich normierte, in DIN EN 12056 festgelegte Berechnungsparameter, die sich über Jahre in der Praxis bewährt haben.

Auch die Ausgestaltung der Abdeckungen für bauseitige Schächte hängt vom Anwendungsfall ab. So kann es nötig sein, die Schachtabdeckung in einer geruchsdichten Ausführung zu planen, wenn etwa die darunterliegenden Pumpsysteme zur Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser verwendet werden. Auch kann es sinnvoll sein, dass ein zusätzlicher Zufluss von Regenwasser über die eigentliche Abdeckung erfolgt, um beispielsweise den regelmäßigen Betrieb des Pumpsystems gewährleisten zu können. In solchen Anwendungsfällen kommen dann üblicherweise Rostabdeckungen zum Einsatz. Auch diesbezüglich verfügt ACO über ein breites Sortiment an Abdeckungssystemen, die sich bei Bedarf auch speziell an die bauseitigen Anforderungen anpassen lassen.