Pressemeldung

Der neue Sanitärablauf ACO EasyFlow+ mit werksseitig angebrachter Dichtmanschette und Bauzeitschutzdeckel ermöglicht eine W3-I konforme Abdichtung gemäß DIN 18534. Er ist während der Bauzeitphase durch einen vormontierten Bauzeitenschutzdeckel, inklusive Abziehfläche für anfallende Estricharbeiten, geschützt. Die neue Montagehilfe erleichtert den Einbau und bietet Flexibilität in Sachen Höhenverstellbarkeit. ACO LipuSmart vereint in einer kompakten Anlage die Funktionen von Fettabscheider, Probeentnahme und Hebeanlage, einschließlich zentraler Gesamtanlagensteuerung und serienmäßig integrierter Smartphone-Anbindung via Bluetooth. Mit der ACO Muli-Flex zeigt ACO Haustechnik eine neue Abwasserhebeanlage, die ihre Bezeichnung der außergewöhnlichen Flexibilität verdankt: Der Behälter ist sowohl für den Einbau in die Bodenplatte (Unterflur) sowie zur freien Aufstellung im Raum konzipiert. Zur Auswahl stehen Pumpen für Grau- und Schwarzwasser. Für den Unterflur-Einbau stehen diverse Aufsatzstücke aus Polyethylen sowie Edelstahl zur Verfügung. Am Edelstahl-Aufsatzstück kann ebenso eine Verbundabdichtung problemlos angeschlossen werden. Die Abdeckung besteht aus robustem Polyurethan und ist je nach Ausführung nach Klasse K3 bzw. A15 geprüft. Zusammen mit der Duschrinne ACO ShowerDrain S+, dem aktuellen Topmodell der vielfach ausgezeichneten Baureihe bodenebener Edelstahl-Duschrinnen, ergibt sich ein breit gefächertes Themenspektrum rund um die Gebäudeentwässerung, mit dem ACO Haustechnik Architekten, Planer und Fachhandwerker in Halle 7, Stand 7.119 sehr herzlich willkommen heißt!