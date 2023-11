Die angesichts der Klima-Erwärmung angestrebte Energiewende setzt nicht nur auf alternative bzw. regenerative Energiequellen, sondern zunehmend auch auf Energierückgewinnung. Die bislang bekannteste Form der sog. Rekuperation stammt aus der Automobilbranche bzw. dem Motorsport: Dabei wird die in der Bremsanalage durch Abbremsen aufgenommene Energie dem Antriebstrang bzw. Motor wieder zugeführt. Eine noch weniger bekannte Methode der "Energie-Wiederverwendung" ist die Abwasserwärmerückgewinnung. Eine Technologie, die ACO Haustechnik erst erfolgreich für die Fettabscheideranlagen zur Marktreife gebracht – Stichwort ACO LipuTherm – und jetzt auf die Duschrinne übertragen hat. Das Ergebnis ist die für öffentliche Einrichtungen gedachte Wärmetauscher-Duschrinne ACO ShowerDrain Public X.

ACO ShowerDrain Public X ist eine barrierefreie Reihenduschrinne aus Edelstahl mit Wärmerückgewinnung. Sie erfüllt alle notwendigen Normen im Bereich Entwässerungs- und Abdichtungstechnik sowie der Trinkwasserzulassung. Die Duschrinne ist sowohl für den Wandeinbau als auch für den Raumeinbau geeignet und auf Anfrage bis zu einer maximalen Länge von 6 m erhältlich. Die sichtbare Breite beträgt 145 mm, die Einbauhöhe bis Oberkante Estrich 145 mm, die Fliesenrahmenhöhe 15 mm und die Flanschbreite umlaufend 50 mm. Die werksseitig angebrachte Dichtmanschette und Höhenverstellbarkeit von 45 mm beschleunigen den Einbau. Der Anschluss über den Stutzen ist je nach Anforderung der Anschlüsse an das Rohrleitungssystem individuell wählbar. Das Herzstück der neuen ACO ShowerDrain Public X – der Wärmetauscher – verfügt über doppelwandige Kupferrohre und einen akustischen Leckage-Melder. Er ist nach DVGW/SVGW/WRAS/KIWA zertifiziert und lässt sich im eingebauten Zustand demontieren, was den einfachen Zugang zur Rohrleitung zwecks Reinigungsarbeiten ermöglicht. Vorläufige Ergebnisse der Normprüfung gem. DIN 94678 (12,5 l/min Volumenstrom, 38° C Warmwassertemperatur, 10° C Kaltwasserzulauf) versprechen eine Energie-Ersparnis von bis zu 47 %. Lieferbar ist die neue Wärmetauscher-Duschrinne ACO ShowerDrain Public X voraussichtlich ab Herbst 2023.