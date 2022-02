Pressemeldung

Die praktischen kleinen Helfer im Bad: Sie stehen nicht im Vordergrund, aber wenn sie fehlen, bemerkt man es sofort. Accessoires sind mehr als nützliche Begleiter im Badalltag. Sie runden die stimmige Badeinrichtung ab, geben ihr den letzten Schliff und setzen besondere Akzente. Es sind die kleinen Dinge, die schließlich für eine perfekte Funktionalität und die individuelle Badgestaltung sorgen. REVA bedeutet „die Verbindung schaffende“ und als Kombination von Design und Funktion macht sie ihrem Namen alle Ehre. Je nach Baddesign die passenden Accessoires: REVA ist mit glänzenden, verchromten Oberflächen oder in Schwarz matt erhältlich.

Universell kombinierbares Design, funktionale Besonderheiten im Detail und hochwertige Qualität – damit setzen REVA Accessoires in jedem Bad besondere Akzente.

REVA Badaccessoires – hochwertig, designstark, passt immer

Mit REVA hat KEUCO als Spezialist für hochwertige Badaccessoires wieder eine alleinstehende Accessoires-Serie auf den Markt gebracht. Accessoires von klassischer Schönheit, die bis ins Detail zeigen, wie ästhetisch funktionale Innovationen aussehen können. Die Formensprache konzentriert sich auf das Wesentliche.

Durchgängiges Designmerkmal der Accessoires-Serie REVA sind klare geometrische Formen, die unabhängig von Zeitgeschmack und Modetrends zu vielfältigen Einrichtungsstilen und Wohnwelten passen. Die hochwertigen und makellosen Oberflächen und die solide Materialität machen den qualitativen Anspruch der KEUCO Accessoires sichtbar.

Mit schwarz matter Oberfläche setzen sie kräftige Akzente und übernehmen eine starke Rolle in der Badgestaltung. Für alle, die die Farbe Schwarz im Badezimmer lieben und die bei der Badgestaltung mit prägnanten Accessoires für Extravaganz sorgen möchten.

Das Besondere ist Bestandteil des Designs

Eine stimmige Auswahl an Accessoires umfasst das REVA Sortiment. Perfektion im Detail ist das besondere Merkmal. Am Waschtisch beweist das par excellence der Lotionspender mit praktischer Einhandbedienung und ästhetischem, weiß satinierten Stülpglas für eine einfache Befüllung. Durch die Bedienung von unten kommen mit nassen Händen keine Wassertropfen auf die Oberfläche des Spenders. Bei den Handtuchhaltern stehen ein- und zweiarmige Ausführungen zur Wahl.

Für die Ausstattung des WC-Bereichs ist der Toilettenpapierhalter mit oder ohne Ablage erhältlich. Auf der rutschfesten und kratzfreien Ablagefläche finden Mobilgeräte, Geldstücke oder sonstige Hosentascheninhalte kurzfristig ihren Platz. Auch bei der REVA Toilettenbürstengarnitur mit weiß satiniertem Stülpglas ist Perfektion im Detail das besondere Merkmal: Der herausnehmbare Kunststoffeinsatz ist leicht zu reinigen und durch das Abtropfreservoir steht die Toilettenbürste immer im Trockenen.

Außergewöhnlich in Design und Funktionalität ist auch die Duschablage, erhältlich in Weiß oder Schwarz matt. Sie besticht mit kleinen Geheimnissen in Form eines unsichtbar ins Design integrierten Glasabziehers und einem praktischen Detail: zwei seitliche Aussparungen an der Ablagefläche dienen zum Einhängen von Duschutensilien. Alternativ gibt es die Duschablage auch ohne Glasabzieher.

Zur Unterstützung an der Wanne oder in der Dusche dient der stabile Haltegriff und auf dem Badetuchhalter in 600 mm oder 800 mm Breite finden Handtücher jeder Größe genügend Platz, um in luftiger Entfernung zur Wand zu trocknen. Smartes Detail des Badetuchhalters: Ein seitlich auf der Rückseite angebrachter Haken – von vorne nicht sichtbar – dient zum Aufhängen von Utensilien, wie einem Badeschwamm. Ebenfalls durchdacht: Auf dem leicht geneigten Haken bleiben Handtücher oder Bademantel sicher hängen. Dank ihrer soliden Wandbefestigung garantieren alle Accessoires von KEUCO komfortable Benutzung und Haltbarkeit.

REVA Accessoires auch zum Kleben

Viele REVA Accessoires sind auch zur Klebemontage erhältlich. Der kraftvolle Kleber macht es möglich. Hierzu ist bei einigen Artikeln eine Rosette erforderlich, um Stabilität zu gewährleisten. Die geklebten Befestigungen können ganz einfach und rückstandslos auch wieder entfernt werden.