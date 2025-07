Die Entsalzung im so genannten „Teilstromverfahren“ wird von den VDI-Richtlinien 2035 und 6044 als „Mittel der Wahl“ zur Anlagenwasseraufbereitung empfohlen. Durch das Entsalzen werden auch alle Härtebildner entfernt, so dass vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) gleichzeitig immer auch enthärtetes Wasser ist. Die Entsalzung beugt also gleichzeitig der Gefahr einer Verkalkung der Wärmeübertrager vor und schützt vor Korrosion. Das Teilstromverfahren lässt sich sowohl bei Neu- als auch Bestandsanlagen einsetzen und ermöglicht eine Aufbereitung im laufenden Betrieb.

Das Mischbett macht´s...

Beim permaLineTeilstromverfahren wird ein Teilstrom des Anlagenwassers – daher der Name – in einen Bypass-Bereich zur Wasseraufbereitung geleitet. Dies ermöglicht eine unterbrechungsfreie Arbeitsweise. Zur Entsalzung wird ein spezielles Mischbettharz eingesetzt, das aus einer Kombination von Kationen- und Anionenaustauscherharzen besteht. Wenn das Anlagenwasser nun dieses Mischbettharz durchströmt, werden darin alle Salze und Mineralien gebunden, sozusagen „herausgefiltert“. Perma-trade Wassertechnik hat dieses Verfahren mit dem Produkt permaLine mobil im wahrsten Sinne des Wortes „tragbar“ gemacht. Es lässt sich einfach in den Heizungskeller transportieren und erledigt dort, einmal in den Heizkreislauf eingebunden, dank intelligenter Steuerung alles Weitere weitgehend selbstständig. Das erleichtert viele Arbeitsabläufe erheblich und spart dem Fachhandwerk neben Zeit auch Personalaufwand.

permaLine: Ein wahrer Allrounder zur Anlagenwasseraufbereitung

Mit dem patentierten permaLine-Verfahren lassen sich zudem verschiedene Anwendungen kombinieren – von der Entsalzung, über die pH-Wert-Anpassung bis hin zur Sauerstoff- und TOC-Reduktion – und somit alle Schadensverursacher im Anlagenwasser mit einem einzigen Gerät schachmatt setzen. Darüber hinaus gibt es mit permaLine integral auch eine Produktvariante zum Festeinbau – ideal für eine dauerhafte Kontrolle des Anlagenwassers in Großanlagen ab ca. 30 Wohneinheiten sowie Industrieanlagen, öffentlichen Gebäuden oder Biogas-Anlagen.

Kurz erklärt – im Video

Wer wissen möchte, wie das permaLine Teilstrom-Verfahren Schritt für Schritt funktioniert und wie es sich einsetzen lässt, erfährt weitere Details im entsprechenden Erklärvideo von perma-trade. Kurz und anschaulich bietet das Video Einblicke ins Gerät und kann auf youtube unter folgendem Link abgerufen werden: youtu.be/b1greF0cTD8