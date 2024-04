Federsilo Flexilo FEDER PLUS

Zudem feiert der international tätige Hersteller von flexiblen Gewebesilos für die Landwirtschaft, Industrie und Holzpelletlagerung auf der Nürnberger Messe vom 23. bis 26. April 2024 sein 40-jähriges Firmenjubiläum. Das Unternehmen aus Osterburken in Baden-Württemberg fertigt seit 1984 stabile flexible Silos aus hochfestem Polyestergewebe, die eine besonders schonende Lagerung von Schüttgut ermöglichen. Seit 2001 sind Silos für Holzpellets im Programm. Geschäftsführerin Heike Stang und Geschäftsführer Matthias Petzl laden zum Besuch am Messestand 4.105 in Halle 4 auf der IFH ein.

Produktneuheit: Federsilo „Flexilo FEDER PLUS“ für Holzpellets

A.B.S. Silo- und Förderanlagen ist für sein umfangreiches Sortiment an Pelletsilos aus hochwertigem Hightech-Gewebe bekannt. Das neue Federsilo „Flexilo FEDER PLUS“ ergänzt das Silo „Flexilo FEDER“, das A.B.S. bereits seit zehn Jahren anbietet. Bei dem neuen Gewebesilo „Flexilo FEDER PLUS“ erfolgt die Entnahme der Holzpellets punktuell durch einen Absaugtopf mit integrierter Saugsonde. Saugsonden sind eine zuverlässige und bewährte Technologie und ermöglichen es, das neue Pelletsilo kostengünstiger anzubieten als das „Flexilo FEDER“, das eine Spiralförderanlage für die Entnahme hat. Das Silo „Flexilo FEDER PLUS“ kann einfach und schnell montiert werden und garantiert eine staubfreie Befüllung.

Bei Federsilos senkt sich der kegelförmige Silobehälter bei der Befüllung ab, so dass fast die komplette Stellfläche als Lagerraum genutzt werden kann. Das bedeutet bei gleicher Fläche ein Plus von bis zu 60 Prozent. Beim Entleeren hebt sich der untere Teil wieder und bildet eine Schräge, die die Pellets selbstständig durch die Schwerkraft ausfließen lässt. Für die zuverlässige und vollständige Entleerung sorgen Zugfedern, daher der Name Federsilo. „So wird auf engstem Raum kein Platz verschenkt, wodurch dieser Silotyp das bestmögliche Verhältnis zwischen Stellfläche und Lagervolumen schafft“, erklärt Geschäftsführerin Stang.

Das Komplettsystem „Flexilo FEDER PLUS“ inklusive Füllleitung und Entnahmeeinheit, das den Absaugtopf und die Saugsonde beinhaltet, ist ab sofort erhältlich und wird auf der Fachmesse IFH/Intherm erstmals vorgestellt.

40 Jahre A.B.S. Silo- und Förderanlagen

Bei dem Wort „Silo“ denken manche immer noch an riesige, schwere und unbewegliche Metalltürme. Dabei geht es auch kompakter, leichter und flexibler: mit den Flex-Silos von A.B.S. In den 1980er Jahren spezialisierte sich der Unternehmensgründer Adolf Lesk auf eine neue Silotechnologie. Die Idee: Textilien anstelle von Metall zu verwenden. Das Gewebe ist ebenso stabil und belastbar, aber deutlich nachhaltiger und flexibler. Eine Bauart, die sich durchsetzen konnte.

Das Unternehmen wuchs rasch. 2006 bezog A.B.S. Silo- und Förderanlagen ein neues Firmengebäude in Osterburken mit 1.300 Quadratmetern Büro- und Produktionsfläche. Im Sinne der Nachhaltigkeit besteht das Energiekonzept für die Wärme- und Stromversorgung seit 2022 aus einer Wärmepumpe, Photovoltaik und Pelletheizung.

2016 übernahm A.B.S. den spanischen Hersteller Supersilo und konnte so die europäische Position als Hersteller von flexiblen Silos ausbauen. Der Export ist ein wichtiges Standbein des Unternehmens.

Innovationen und Flexibilität als Erfolgsrezept

Der Einsatz innovativer Technik ist Programm. 1999 war dies beispielsweise eine moderne Schweißtechnik, im Jahr 2022 eine Laserschneidemaschine. Auch das verwendete Polyestermaterial ist ein hochinnovatives Hightech-Gewebe. A.B.S. bietet Standardsilos sowie Silos, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden - und dies für die unterschiedlichsten Schüttgüter und Räumlichkeiten. Rund 100.000 flexible Silos hat A.B.S. seit der Gründung vor 40 Jahren an Kunden in der Landwirtschaft und Industrie und für die Pelletlagerung ausgeliefert.

Auf der Fachmesse IFH/Intherm feiert A.B.S. sein Jubiläum unter anderem mit einem Glücksrad mit vielen attraktiven Gewinnen.

Die IFH/Intherm, Fachmesse für Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik, findet vom 23. bis 26. April 2024 im Messezentrum Nürnburg statt. Weitere Informationen unter www.abs-silos.de und zur Messe unter www.ifh-intherm.de/.

Weitere Informationen: A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH: www.abs-silos.de