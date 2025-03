Flexibel, papierlos und schnell wie nie: ABEX Fast Lane ergänzt den bewährten ABEX 24/7-Service der GC-Gruppe. Jeder Monteur mit einem ONLINE PLUS Account kann ABEX Fast Lane an den ausgewiesenen Standorten nutzen, bequem bedienen und profitiert nun auch tagsüber von einer kompletten Scan-&-Go-Lösung. Oder rund um die Uhr im ABEX 24/7. Mit ABEX Fast Lane ist das Fachhandwerk einfach schneller.

Auf der Basis der Technik, die auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten die Türen zum ABEX 24/7-Einkauf öffnet, funktioniert ABEX Fast Lane tagsüber. GC- Kunden tippen in der GC APP einfach auf das Logo ABEX Fast Lane, schon erstellt das System einen QR-Code als digitalen Schlüssel für den nächsten Einkauf. Diesen QR-Code halten die Monteure beim Betreten des ABEX 24/7 oder ABEX Fast Lane Standorts auf einen Scanner. Das System weiß damit sofort, in welchem ABEX sich die Person befindet, und bereitet einen Warenkorb vor, in den alle während des Einkaufs mit dem Handy eingescannten Produkte einfließen.

Einkauf erledigt? Super. Und im Sinne des Umweltschutzes. Denn mit ABEX Fast Lane entfällt der Druck eines Lieferscheins, der Kunde muss nichts unterschreiben und erspart sich mögliche Wartezeit am Tresen. Einfach am Scanner wieder ausloggen und Einkauf erledigt. Alle notwendigen Papiere werden digital erstellt und sind über ONLINE PLUS verfügbar.

ABEX 24/7 und/oder ABEX Fast Lane: Die GC-Gruppe bietet den digitalen Schlüssel für den Einkauf auf der Überholspur und das Handwerk entscheidet selbst, wie es ihn nutzen möchte. Ob der Betrieb U-Bahn-Schächte in der Großstadt saniert und jeden Tag um 1 Uhr in der Nacht zum ABEX 24/7 fährt, zwischen 17 und 20 Uhr einkauft, um der Rush-Hour zu entgehen, oder tagsüber einfach schnell sein Projekt fortsetzen will - die GC-Gruppe macht flexibler und schneller. Einfach und sicher.

Josef Gunderlach, Logistikverantwortlicher aus dem Supply Chain Management der GC-Gruppe: „Mit ABEX Fast Lane zeigen wir, was an digitaler Unterstützung im ABEX schon jetzt möglich ist. Wartezeiten am Tresen entfallen genauso wie die Lieferscheine und das Handwerk ist noch schneller unterwegs. Und wenn es mal Fragen gibt, sind unsere ABEX-Mitarbeiter natürlich gewohnt verlässlich zur Stelle.“

Zum Video über ABEX Fast Lane: www.youtube.com/watch?v=boI-e9a-xVQ