Pressemeldung

ABEX öffne Dich! Fachhandwerker können in Fürth Hardhöhe jetzt rund um die Uhr im ABEX einkaufen. Möglich macht das analog-digitale Erlebnis kein Zauberspruch wie im Märchen, sondern eine Scan-Technik mit QR-Code auf dem Smartphone. Der neue Service ABEX 24/7 der G.U.T.-GRUPPE erhöht die Flexibilität im Fachhandwerksbetrieb und schafft damit tagsüber mehr Raum für das Wesentliche.

In Zeiten gut gefüllter Auftragsbücher benötigen Fachhandwerks­betriebe größtmögliche Flexibilität und Sicherheit. Einkaufen am Wochenende, jederzeit Zugang zu Produkten, noch in Ruhe die letzten Arbeiten erledigen und dann stressfrei die Ware für den nächsten Tag besorgen: Das alles macht ABEX 24/7 seit Anfang August für die Kun­den der G.U.T. GLÄSER in Fürth Hardhöhe möglich. „Unsere Kunden wünschten sich, auch außerhalb unserer regulären Öffnungszeiten im ABEX einkaufen zu können. Diesem Wunsch kommen wir mit diesem Projekt gerne nach. Das erhöht auch bei Notfällen am Samstagnach­mittag oder am Sonntag deutlich die Handlungsfähigkeit. Im ABEX warten damit rund um die Uhr auf rund 750 Quadratmetern etwa 7.500 Artikel“, sagt Wolfgang Gläser, persönlich haftender Gesellschaf­ter der G.U.T. GLÄSER.

Neue Wege, G.U.T.e Potenziale. Das weiß das Fachhandwerk zu schät­zen. „Ich bin deutlich stressfreier unterwegs, wenn ich weiß, dass sich die ABEX-Türen auch nach 16.30 Uhr noch für mich öffnen. Dadurch kann ich meine Kunden entspannt beraten, Arbeiten auf der Baustelle ohne Zeitdruck zu Ende bringen und habe die absolute Ruhe beim Ein­kaufen. Dieses zusätzliche Zeitfenster hilft uns in unserem Arbeitsalltag und wirkt sich positiv auf die Tagesplanung in unserem Betrieb aus“, sagt Hans Weigl, Geschäftsführer der Weigl GmbH aus Neumarkt.

Der Einkauf mit der smarten Entnahmetechnik funktioniert wie folgt: Bevor er das ABEX betritt, meldet sich der Kunde mit seinen Zu­gangsdaten in der G.U.T. APP über G.U.T. ONLINE PLUS an. Über die Funktion „24/7“ wird automatisch ein QR-Code erstellt, mit dem sich die ABEX-Türen öffnen lassen. Über ein Gate im Eingangsbereich erhält der Kunde per Scan Zugang zum Verkaufsraum. An den Lagerplatze­tiketten der Regale scannt er mit der App von G.U.T. ONLINE PLUS das gewünschte Produkt, gibt die Artikelmenge ein und entnimmt die Ware. Dabei kann er einen oder mehrere Warenkörbe erstellen, etwa zwei Aufträge parallel, und die Artikel dem jeweiligen Warenkorb zu­ordnen. Jetzt den Warenkorb absenden, die Ware verstauen, per Scan am Gate ausloggen - und schon ist der G.U.T.e Einkauf erledigt.

Der Service steht dem Fachhandwerk rund um die Uhr zur Verfügung und bietet tagsüber auch den Kunden eine Alternative, die keine Bera­tung der ABEX-Mitarbeiter benötigen. Das beschleunigt zusätzlich den Einkauf für den schnellen Bedarf auf der Baustelle. Wolfgang Gläser: „Während der regulären Öffnungszeiten stehen unsere ABEX-Mitarbeiter unseren Kunden selbstverständlich weiterhin kompetent und hilfsbereit zur Seite.“ Besser einkaufen mit G.U.T. - der Großhandels­verbund für Gebäude- und Umwelttechnik plant, ABEX 24/7 in Zukunft an weiteren Standorten anzubieten. G.U.T.-Sprecher Bernd Reinke: „Die Rückmeldungen aus dem Fachhandwerk sind bisher ausschließ­lich positiv. Wir wissen alle um das Zeitthema in den Betrieben und schaffen hier zusätzliche Möglichkeiten. Das macht auch über Fürth hinaus absolut Sinn.“