Ab sofort ergänzen die vier neuen Dekore Grey Luxury Marble, Beige Luxury Marble, Sandbeige Matt sowie in Anthrazit Matt das Sortiment der HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung. Es entstehen noch individueller Gestaltungsmöglichkeiten, die für ein optisches Highlight in jedem Bad sorgen. So verleihen Sie dem Duschbereich einen ganz neuen Look. Die HÜPPE Wandverkleidung ist eine hochwertige und ultradünne Aluminiumverbundplatte, die mit Hilfe des UV-beständigen Druckverfahrens eine absolut natürliche und plastische Holz-, Fliesen-, Stein-, Textil- oder Betonstrukturen realisiert.

