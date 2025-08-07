Entscheidungshilfe: Split- oder Monoblock-Systeme – was ist die bessere Wahl?

Aus der Praxis: erfolgreiche Sanierung eines alten Bauernhauses

Hidden Champion: Luft/Luft-Wärmepumpe als Sanierungsmeister

Die Ausgabe des Heiztrend profi 2025, die einmal mehr einen aufschlussreichen Einblick in die aktuellen Trends rund um den Heiztechnikmarkt gibt, ist ab sofort verfügbar. Unter anderem geht es um Entwicklungen im Wärmepumpenmarkt. Genauer gesagt, um Split- und Monoblock-Systeme und die Frage, wie sich Fachhandwerker, die den Schritt Richtung Wärmepumpe gehen, hier am besten positionieren können. Außerdem steht die Luft/Luft-Wärmepumpe als kluge Sanierungslösung für die Wohnungswirtschaft im Fokus – ebenso wie ein altes Bauernhaus aus dem Jahre 1865, das mit Hilfe einer effizienten Luft/Wasser-Wärmepumpenkaskade heizungstechnisch allen aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Wärmewende gerecht wird.

Die Luft/Wasser-Wärmepumpen teilen sich in Split- und Monoblock-Systeme auf. Doch was ist was? Und was zeichnet die einzelnen Systeme aus? Genau mit diesen Fragen beschäftigt sich der Titelartikel der jüngsten Heiztrend profi. Dabei geht es zunächst um den Unterschied zwischen der Split- und Monoblock- Wärmepumpe, ehe im Anschluss die jeweiligen Vorzüge der beiden Systeme vorgestellt werden. Da die Systemleistung beider Varianten mittlerweile nahezu gleich ist, müssen Fachbetriebe weitere Faktoren bei der Wahl des passenden Konzepts miteinbeziehen. Welche das sind, erläutert der Beitrag.

ine fossile Heizung gegen eine Wärmepumpe auszutauschen, gehört schon länger zum Tagesgeschäft vieler Fachbetriebe. Spannend wird es jedoch, wenn ein sehr altes Haus mit sehr unterschiedlichem Sanierungsbestand und einer über die Jahre hinweg gewachsenen Wärmeversorgung auf den neuesten Stand gebracht werden soll – wie beim vorgestellten Bauernhaus in Niedersachsen. Mit Hilfe eines erfahrenen Installations- und Heizungsbaumeisters aus Schwarme, TGA-Fachplaner und Energieeffizienzexperten wurde das alte Bauernhaus mit zwei kaskadierten Luft/Wasser-Wärmepumpen ausgestattet und in Sachen Heizung fit für die Zukunft gemacht.

Um die Frage, wie eine Umstellung auf eine zukunftssichere Heizlösung in bestehenden Mehrfamilienhäusern gelingen kann, geht es in einem weiteren Beitrag. Da in vielen Bestandsobjekten auf dezentrales Heizen gesetzt wurde, ist dies eine Herausforderung. Eine kluge Lösung bieten hier dezentrale Luft/Luft-Wärmepumpen. Ohne großen Aufwand lassen sich die Geräte wohnungsweise und unabhängig von der bestehenden Wärmeverteilung nachrüsten. Da eine Luft/Luft-Wärmepumpe kein Trinkwarmwasser erzeugen kann, sind zusätzliche Konzepte zur Trinkwarmwasserbereitung wie elektronische Durchlauferhitzer wichtig.

Zu den weiteren Inhalten des Heiztrend profi gehören die externe Heizzentrale, mit der sich Altbauten auch ohne Heizungskeller smart sanieren lassen, das cloudbasierte Regelungssystem MELCloud Commercial für eine übergreifende, komfortable Steuerung sowie Lösungen für die Trinkwarmwasserbereitung in größeren Objekten wie Hotels, Gewerbe- und Freizeiteinrichtungen.

Fachhandwerker, die am Ball bleiben möchten, können die aktuelle Ausgabe vom Heiztrend profi kostenfrei unter www.mitsubishi-les.com/heiztrend-profi herunterladen. Hier stehen auch alle Ausgaben der vergangenen Jahre als Download bereit.