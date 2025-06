Gefragt sind Ideen, Initiative und Vertriebsgeist: Spannende Fernwärmeprojekte warten darauf, vorangetrieben zu werden. Ein motiviertes Team, ein offenes Betriebsklima und abwechslungsreiche Aufgaben bieten den perfekten Rahmen, um etwas zu bewegen.

Aalberts hfc (hydronic flow control) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Heiz- und Kühltechnologien. Mit seinen Kernmarken Flamco und Comap blickt Aalberts hfc auf eine lange Innovationsgeschichte zurück. Wir liefern qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die Effizienz, Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit gewährleisten. Von der Energiequelle über die Energieverteilung bis hin zur Energieabgabe decken wir ein breites Spektrum innovativer Gebäudetechnik ab. Unsere Lösungen wer-den in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden auf der ganzen Welt eingesetzt. Mit über 60 Jahren Erfahrung und rund 1.800 Mitarbeitern weltweit gehört Aalberts hfc zu den Top Firmen in der Branche. In der Aalberts-Gruppe verfolgen wir die Philosophie „winning with people“. Durch Zusammenarbeit, Unternehmergeist und unser Engagement erzielen wir nachhaltige und großartige Ergebnisse.

Wir suchen für unseren Standort Gerichshain bei Leipzig ab sofort einen

Projektmanager Fernwärme (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Aktive Neukundenakquise im Bereich Fernwärmeversorgung (Stadtwerke, Nahwärmebetreiber, Contractoren)

Teilnahme u. Steuerung von Ausschreibungen und Tenderverfahren, inklusive Angebotskalkulation und -erstellung

Erarbeitung technischer Konzepte in Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen

Repräsentation des Unternehmens auf Messen und Branchenveranstaltungen sowie systematischer Ausbau des Netzwerks

Steuerung und Betreuung der Projekte von der Angebotsphase bis zur erfolgreichen Realisierung

Koordination interner Schnittstellen (Vertrieb, Technik, Einkauf, Fertigung, Service)

Fachliche Beratung und Betreuung der Kunden während der gesamten Projektlaufzeit

Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Bereich Versorgungstechnik, Energietechnik, Maschinenbau oder vergleichbare Qualifikation

3–5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Projektmanagement, technischer Vertrieb oder Außendienst im Umfeld Fernwärmetechnik oder vergleichbarer Energieprojekte

Hydraulische Kenntnisse im Bereich Fern- und Nahwärmenetze

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Stadtwerken und Nahwärmebetreibern von Vorteil

Sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick und Freude am Umgang mit Kunden

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Reisebereitschaft (2 Tage pro Woche)

Selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke

Ihre Vorteile

30 Tage Jahresurlaub

Flexible Arbeitszeiten, sowie Möglichkeit zum mobilen Arbeiten von 2 Tagen pro Woche

Leistungsgerechte und faire Vergütung

Essensgeldzuschuss und Getränkeversorgung vor Ort

Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge

Zukunftssicherer Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen Aufgaben

Flache Hierarchien und ein gutes Arbeitsklima

Fundierte Einarbeitung in Produktprogramme und Arbeitsabläufe

Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten

Teamevents für ein starkes Miteinander

Kostenfreie Parkplätze sowie gute Erreichbarkeit mit der S-Bahn

Das klingt gut? Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich doch gleich bei uns!

Wir freuen uns auf Sie und Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf, Zeugnissen, Foto, sowie Angaben zum Eintrittstermin und Ihren Gehaltsvorstellungen, ausschließlich in elektronischer Form, an bewerbung(at)aalberts-hfc.com. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 034292/713 5010 zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter flamco.aalberts-hfc.com/de.