Aalberts hfc (hydronic flow control) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Heiz- und Kühltechnologien. Mit seinen Kernmarken Flamco und Comap blickt Aalberts hfc auf eine lange Innovationsgeschichte zurück. Wir liefern qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die Effizienz, Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit gewährleisten. Von der Energiequelle über die Energieverteilung bis hin zur Energieabgabe decken wir ein breites Spektrum innovativer Gebäudetechnik ab. Unsere Lösungen wer-den in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden auf der ganzen Welt eingesetzt. Mit über 60 Jahren Erfahrung und rund 1.800 Mitarbeitern weltweit gehört Aalberts hfc zu den Top Firmen in der Branche. In der Aalberts-Gruppe verfolgen wir die Philosophie „winning with people“. Durch Zusammenarbeit, Unternehmergeist und unser Engagement erzielen wir nachhaltige und großartige Ergebnisse.

Wir suchen für unseren Standort Gerichshain bei Leipzig ab sofort einen

Produktmanager (m/w/d) Gebäude- und Versorgungstechnik

Ihre Aufgaben

Beobachtung und Analyse von Märkten, Kundenbedürfnissen und Wettbewerbern (national & international)

Erkennen von Trends und Potenzialen – und daraus innovative Produktideen entwickeln

Erstellen von Konzepten und Entscheidungsvorlagen für das Management

Steuerung von Markteinführungen neuer Produkte gemeinsam mit Vertrieb, Marketing und Entwicklung

Verantwortung für die Weiterentwicklung deines Produktportfolios – über den gesamten Lebenszyklus hinweg

Enge Zusammenarbeit mit unseren Vertriebs- und Technik-Teams sowie Austausch mit Kunden: Du hast dein Ohr am Markt!

Mitwirkung bei der Entwicklung von Marketing- und Vertriebsunterlagen

Durchführung von Produktschulungen intern und extern

Teilnahme an Messen und Branchenevents

Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium im Bereich Gebäude- und Versorgungstechnik oder vergleichbar (z. B. Energie-, Wärme-, Klima-, Lüftungstechnik) oder Techniker/in mit entsprechender Berufserfahrung

Erste Erfahrung im Produktmanagement ist ein Plus – aber kein Muss!

Technisches Verständnis gepaart mit betriebswirtschaftlichem Denken

Freude an Innovation, Trends und der Entwicklung smarter Lösungen

Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und Teamspirit

Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, Projekte erfolgreich zu steuern

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Reisebereitschaft (national & international)

Ihre Vorteile

30 Tage Jahresurlaub

Flexible Arbeitszeiten, sowie Möglichkeit zum mobilen Arbeiten von 2 Tagen pro Woche

Leistungsgerechte und faire Vergütung

Essensgeldzuschuss und Getränkeversorgung vor Ort

Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge

Zukunftssicherer Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen Aufgaben

Flache Hierarchien und ein gutes Arbeitsklima

Fundierte Einarbeitung in Produktprogramme und Arbeitsabläufe

Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten

Teamevents für ein starkes Miteinander

Kostenfreie Parkplätze sowie gute Erreichbarkeit mit der S-Bahn

Das klingt gut? Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich doch gleich bei uns!

Wir freuen uns auf Sie und Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf, Zeugnissen, Foto, sowie Angaben zum Eintrittstermin und Ihren Gehaltsvorstellungen, ausschließlich in elektronischer Form, an bewerbung(at)aalberts-hfc.com. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 034292/713 5010 zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter flamco.aalberts-hfc.com/de.