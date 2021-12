Pressemeldung

Die sichere Wahl bei Anforderungen an Rostfreiheit und Hygiene, damit punktet Edelstahl im Vergleich zu anderen Materialien. Doch was ist der Unterschied zwischen den beiden am häufigsten hergestellten Edelstahlsorten AISI 304 (A2) und AISI 316 (A4)? Die Unterschiede verdeutlicht Walraven auf der Edelstahl-Webseite.

Edelstahl A4 und A2 im Vergleich

Dazu Informationen und Hintergrundwissen zum Thema Korrosion, richtiger Materialwahl und Oberflächenschutz, ergänzt von Anwendungs- und Pflegeempfehlungen:

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit 20 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Asien und den USA.