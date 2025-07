Stark auf der Baustelle – und jetzt auch in der Aktion:

Die Armstrong HEP Optimo Basic – Hochleistung, kompakt verpackt. Jetzt gibt’s sie zur Sommeraktion mit einem echten Handwerker-Bonus: 7 Pumpen kaufen – 1 gratis dazu! Gültig vom 01.06. bis 31.08.2025

Jetzt zur Aktionspumpe im Shop

Was steckt drin für euch?

✔ HEP Optimo Basic – die robuste Lösung für Heizung und Solar

✔ Energieeffizient, leise, einfach zu montieren

✔ Für Neubau und Sanierung

✔ Ideal für SHK-Profis, die auf Qualität setzen

Warum bei Wagner kaufen?

Weil wir wissen, was auf der Baustelle zählt:

✔ Keine Zeit verlieren: Schneller Versand, auf Wunsch auch per Express – damit eure Projekte nicht stillstehen.

✔ Ein Shop wie ein Werkzeugkoffer: Übersichtlich, mobil nutzbar und auf das Wesentliche reduziert – findet, was ihr sucht, ohne Umwege.

✔ Alles aus einer Hand: Vom Neuprodukt bis zum Ersatzteil – herstellerübergreifend in einer Bestellung.

✔ Für Profis gemacht: Keine langen Wartezeiten, kein Blabla – nur Fachwissen, klare Preise und ehrlicher Service.

Wenn Ihr die sieben Armstrong-Pumpen bei uns gekauft habt, einfach melden und wir senden euch die Gratis-Pumpe zu.

Jetzt von der 7+1 Aktion profitieren und die nächste Pumpe gratis mitnehmen. Nur solange der Vorrat reicht – nur bei Philipp Wagner.

Zur Aktionspumpe im Shop

Noch kein Wagner-Kunde?

Dann registrieren Sie sich bitte hier: Zur Registrierung

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!