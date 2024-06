Über eine Milliarde verkaufter Fittings und unzählige tausend Meter Rohr.

Erster Hersteller mit bleifreien Serien für Trinkwasser und erster Hersteller mit H2ready-zertifizierten Rohrleitungssystemen, combipress®, BIM oder Löt- und Pressfittings für den Hochdruckbereich...und wir könnten die Aufzählung noch lange fortführen. Diese Liste dient nicht dem Schulterklopfen, sondern zeigt, wie wir uns und unsere Produkte und Services in dieser Zeit stets weiterentwickelt haben.



Mit über 600 Mitarbeitern, vier Werken in Europa und Rohrleitungssystemen aus so gut wie allen gängigen Werkstoffen bis 168,3 mm sind wir heute ausgesprochen gut aufgestellt. Das war, ist und bleibt eine Teamleistung über all diese Jahrzehnte. Dafür bedanken wir uns bei allen, die ihren Teil dazu beigetragen haben, insbesondere bei unseren Kunden: Danke und herzlichen Glückwunsch, SANHA®!