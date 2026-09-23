Qvantum belohnt Ihren nächsten Einbau: Bis Ende 2026 erhalten Sie als Installateur 500 € Cashback – für QG und QE.

Ein anstehender Wärmepumpentausch oder ein passendes Sanierungsprojekt? Dann lohnt sich der Blick auf Qvantum aktuell gleich doppelt. Denn beim Einbau einer teilnehmenden Qvantum Wärmepumpe erhalten Sie im Rahmen der Herstelleraktion 500 € Cashback direkt von Qvantum.

Und mit QG und QE stehen Ihnen zwei interessante Lösungen für ganz unterschiedliche Aufgaben zur Verfügung.

Qvantum QG – wenn die alte Sole-Wärmepumpe in die Jahre kommt.

Viele der seit Jahren installierten Sole/Wasser-Wärmepumpen erreichen zunehmend ein Alter, in dem ein Austausch interessant wird. Genau für dieses wachsende Austauschgeschäft ist die Qvantum QG eine spannende Lösung.

Sie eignet sich für den Austausch verschiedener bestehender Sole/Wasser-Wärmepumpen – auch herstellerübergreifend. So können vorhandene Anlagen modernisiert werden, ohne beim Fabrikat des Altgerätes bleiben zu müssen.

Für Sie bedeutet das: neues Geschäft aus bestehenden Anlagen – und aktuell 500 € Cashback für den Einbau. → Qvantum QG entdecken

Qvantum QE – Abluft clever für die Wärmeerzeugung nutzen.

Die Qvantum QE verbindet Abluftwärmepumpe, Lüftung, Heizung und Warmwasserbereitung in einer kompakten Lösung. Sie nutzt die in der Abluft vorhandene Energie und führt sie der Wärmeversorgung des Gebäudes wieder zu.

Damit bietet sie eine interessante Lösung für Projekte, bei denen kontrollierte Abluft und Wärmeerzeugung miteinander kombiniert werden sollen.

Auch hier gilt: Einbauen und 500 € Cashback sichern. → Qvantum QE entdecken

Fazit: Zwei Lösungen. Ein ziemlich guter Zusatznutzen.

Ob Austausch einer älteren Sole/Wasser-Wärmepumpe mit der QG oder Abluftlösung mit der QE: Wenn eines der Systeme zu Ihrem nächsten Projekt passt, gibt es bis zum Jahresende noch einen zusätzlichen Grund, genauer hinzusehen.

500 € Cashback für Sie als Installateur.

Die Aktion gilt bis zum 31.12.2026. Es gelten die Aktionsbedingungen des Herstellers.

→ Qvantum Wärmepumpen bei Wagner ansehen

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