HSK Duschkabinenbau erweitert seine beliebte Armaturenlinie AquaXPro um ein weiteres ansprechendes Modell: Seit kurzem bietet das Familienunternehmen aus dem Sauerland den neuen, formschönen Waschtisch-Einhebelmischer Plus in hoher Bauform insbesondere für die aktuell sehr beliebten freistehenden Aufsatzwaschtische. Auf normalen Waschtischen montiert hingegen, kann die Armatur dank der komfortablen Form, Größe und des Auslaufs problemlos zum Haarewaschen benutzt werden. Der praktische Strahlregler spart im Gegensatz zu herkömmlichen Armaturen etwa 50 % Wasser und Energie ein und verhindert zugleich übermäßiges Spritzen. Die Armatur ist in den Farbvarianten Chrom, Gunmetal gebürstet, Schwarz-matt sowie Kupfer gebürstet erhältlich und fügt sich somit optisch perfekt in das bestehende Produktsortiment von HSK ein. Somit bietet diese neue HSK Armatur ein Plus an Design und Funktionalität zugleich.

Mit dem hohen AquaXPro Plus Waschtisch-Einhebelmischer präsentiert HSK die perfekte Lösung für freistehende Waschschüsseln. Der um 360° schwenkbare Auslauf ermöglicht Kunden im Alltag eine flexible und bequeme Nutzung in jeder Situation. Für eine angenehme und sichere Betätigung ist die Armatur mit einem gripoptimierten Griff ausgestattet. Die hochwertige Keramikkartusche ermöglicht aufgrund von hervorragenden Materialeigenschaften eine lange Produktlebensdauer. Der Schwall(Wasserfall)-Strahlregler hingegen sorgt für deutlich weniger Ressourcenverbrauch. Mit einer Durchflussmenge von lediglich 9 Litern pro Minute können etwa die Hälfte des Wassers, sowie der benötigten Energie für die Warmwassererzeugung eingespart werden. Für einen besonders stabilen Stand sorgt die verdrehsichere Befestigungstechnik. Anstatt, wie gewöhnlich mit einer Gewindestange und Halbmondscheiben, wird die Armatur mithilfe einer Zentralverschraubung befestigt. Dank der großen Gewindehülse wird die Armatur automatisch auf dem Waschtisch zentriert. Doch für den Fachmann bietet diese Befestigung noch weitere spürbare Vorteile, da die Zentralverschraubung auch in der Montage deutlich bequemer und schneller ist. So ist die AquaXPro Plus nicht nur ein Blickfang für jedes Badezimmer, sondern punktet auch mit einem deutlichen Plus an Funktionalität.