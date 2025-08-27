Formschön: Der neue Waschtisch-Einhebelmischer AquaXPro Plus von HSK macht in allen Farbvarianten – sei es Chrom, Gunmetal gebürstet, Schwarz-matt oder Kupfer gebürstet – eine gute Figur. Der gripoptimierte Griff ermöglicht dabei eine besonders komfortable und sichere Betätigung. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG
27.08.2025  Pressemeldung Alle News von HSK

50 % Wasser sparen mit dem neuen HSK Waschtisch-Einhebelmischer

AquaXPro Plus: Eleganz trifft auf Funktionalität

HSK Duschkabinenbau erweitert seine beliebte Armaturenlinie AquaXPro um ein weiteres ansprechendes Modell: Seit kurzem bietet das Familienunternehmen aus dem Sauerland den neuen, formschönen Waschtisch-Einhebelmischer Plus in hoher Bauform insbesondere für die aktuell sehr beliebten freistehenden Aufsatzwaschtische. Auf normalen Waschtischen montiert hingegen, kann die Armatur dank der komfortablen Form, Größe und des Auslaufs problemlos zum Haarewaschen benutzt werden. Der praktische Strahlregler spart im Gegensatz zu herkömmlichen Armaturen etwa 50 % Wasser und Energie ein und verhindert zugleich übermäßiges Spritzen. Die Armatur ist in den Farbvarianten Chrom, Gunmetal gebürstet, Schwarz-matt sowie Kupfer gebürstet erhältlich und fügt sich somit optisch perfekt in das bestehende Produktsortiment von HSK ein. Somit bietet diese neue HSK Armatur ein Plus an Design und Funktionalität zugleich.

Mit dem hohen AquaXPro Plus Waschtisch-Einhebelmischer präsentiert HSK die perfekte Lösung für freistehende Waschschüsseln. Der um 360° schwenkbare Auslauf ermöglicht Kunden im Alltag eine flexible und bequeme Nutzung in jeder Situation. Für eine angenehme und sichere Betätigung ist die Armatur mit einem gripoptimierten Griff ausgestattet. Die hochwertige Keramikkartusche ermöglicht aufgrund von hervorragenden Materialeigenschaften eine lange Produktlebensdauer. Der Schwall(Wasserfall)-Strahlregler hingegen sorgt für deutlich weniger Ressourcenverbrauch. Mit einer Durchflussmenge von lediglich 9 Litern pro Minute können etwa die Hälfte des Wassers, sowie der benötigten Energie für die Warmwassererzeugung eingespart werden. Für einen besonders stabilen Stand sorgt die verdrehsichere Befestigungstechnik. Anstatt, wie gewöhnlich mit einer Gewindestange und Halbmondscheiben, wird die Armatur mithilfe einer Zentralverschraubung befestigt. Dank der großen Gewindehülse wird die Armatur automatisch auf dem Waschtisch zentriert. Doch für den Fachmann bietet diese Befestigung noch weitere spürbare Vorteile, da die Zentralverschraubung auch in der Montage deutlich bequemer und schneller ist. So ist die AquaXPro Plus nicht nur ein Blickfang für jedes Badezimmer, sondern punktet auch mit einem deutlichen Plus an Funktionalität.

HSK Duschkabinenbau KG
HSK Duschkabinenbau KG
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland
Telefon:  02962 97903-0
Mo. bis Fr. von 7:00 – 18:00 Uhr
www.hsk.de
Anzeigen
KWC Aquarotter GmbH
Wemefa H. Christopeit GmbH
IGH Einkaufs- und Marketing eG
KAN-therm GmbH
Gampper GmbH

DESTATIS:

22.08.2025

Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

22.08.2025

Staatsdefizit sinkt im 1. Halbjahr 2025 auf 28,9 Milliarden Euro
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.08.2025

Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025 nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung