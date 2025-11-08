Die IFH/Intherm feiert 2026 ihr 50-jähriges Bestehen und lädt vom 14. bis 17. April in Nürnberg die Sanitär, Haus- und Gebäudetechnikbranche zum wichtigsten Treffen des Jahres ein.

2026 blickt die IFH/Intherm auf fünf Jahrzehnte Innovation, Netzwerken und technologische Entwicklung zurück. Gleichzeitig bietet sie der Branche eine Bühne für neue Impulse, Austausch und die Mitgestaltung der Zukunft. Auf der Messe kommen traditionell Fachhandwerk, Industrie und Marktpartner zusammen, um Neuheiten und Praxislösungen anzusehen sowie sich persönlich auszutauschen.

Starke Nachfrage – 90 Prozent der Ausstellungsflächen bereits vergeben

Die Vorbereitungen für die IFH/Intherm 2026 laufen auf Hochtouren. Schon jetzt sind rund 90 Prozent der Messeflächen belegt, über 320 Aussteller haben ihre Teilnahme bestätigt. Für interessierte Unternehmen besteht aktuell noch die Möglichkeit, eine der letzten freien Flächen zu sichern.

Weitere Infos zur Messebeteiligung und Anmeldung gibt es online unter: www.ifh-intherm.de/anmeldung.

„Seit 50 Jahren ist die IFH/Intherm ein fester Termin im Kalender der SHK-Branche – traditionsreich, aber stets am Puls der Zeit. Auch 2026 bleibt sie der zentrale Treffpunkt, an dem die aktuellen Themen und Innovationen für Handwerker, Fachplaner und die Industrie im Mittelpunkt stehen.“, erklärt Oliver Gossmann, Leitung der IFH/Intherm bei der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH.

Fokusthemen auf die Zukunft der Gebäudetechnik

2026 stehen fünf zentrale Themenbereiche im Fokus, die sich nicht nur bei den Ausstellern, sondern auch in Vorträgen, Talks und Start-up Pitches wiederfinden.

Baddesign und Sanitärtechnik: Trends und Lösungen für modernes, nachhaltiges Baddesign Wärme- und Energiesysteme: Effiziente Heiztechnologien, Wärmepumpen und hybride Systeme Raumklima- und Lüftungssysteme: Energieeffizienz, Komfort und gesunde Luftqualität Haus- und Gebäudetechnik: Vernetzte Systeme und smarte Gebäudesteuerung Elektroinstallation, Energietechnik und Smart Home: Digitalisierung und Sektorkopplung

Mit diesen aktuellen Fokusthemen ist die IFH/Intherm 2026 die ideale Plattform, um Produkte, Innovationen und praxisnahe Lösungen für die Zukunft der Gebäudetechnik zu präsentieren.

Weitere Informationen unter www.ifh-intherm.de