© Copyright 2024, GHM
08.11.2025  Pressemeldung Alle News von ifh INTHERM

50 Jahre Branchentreffen – Jubiläumsmesse fast ausgebucht

Die IFH/Intherm feiert 2026 ihr 50-jähriges Bestehen und lädt vom 14. bis 17. April in Nürnberg die Sanitär, Haus- und Gebäudetechnikbranche zum wichtigsten Treffen des Jahres ein.

2026 blickt die IFH/Intherm auf fünf Jahrzehnte Innovation, Netzwerken und technologische Entwicklung zurück. Gleichzeitig bietet sie der Branche eine Bühne für neue Impulse, Austausch und die Mitgestaltung der Zukunft. Auf der Messe kommen traditionell Fachhandwerk, Industrie und Marktpartner zusammen, um Neuheiten und Praxislösungen anzusehen sowie sich persönlich auszutauschen. 

Starke Nachfrage – 90 Prozent der Ausstellungsflächen bereits vergeben

Die Vorbereitungen für die IFH/Intherm 2026 laufen auf Hochtouren. Schon jetzt sind rund 90 Prozent der Messeflächen belegt, über 320 Aussteller haben ihre Teilnahme bestätigt. Für interessierte Unternehmen besteht aktuell noch die Möglichkeit, eine der letzten freien Flächen zu sichern. 

Weitere Infos zur Messebeteiligung und Anmeldung gibt es online unter: www.ifh-intherm.de/anmeldung.

„Seit 50 Jahren ist die IFH/Intherm ein fester Termin im Kalender der SHK-Branche – traditionsreich, aber stets am Puls der Zeit. Auch 2026 bleibt sie der zentrale Treffpunkt, an dem die aktuellen Themen und Innovationen für Handwerker, Fachplaner und die Industrie im Mittelpunkt stehen.“, erklärt Oliver Gossmann, Leitung der IFH/Intherm bei der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH.

Fokusthemen auf die Zukunft der Gebäudetechnik

2026 stehen fünf zentrale Themenbereiche im Fokus, die sich nicht nur bei den Ausstellern, sondern auch in Vorträgen, Talks und Start-up Pitches wiederfinden.

Baddesign und Sanitärtechnik: Trends und Lösungen für modernes, nachhaltiges Baddesign  Wärme- und Energiesysteme: Effiziente Heiztechnologien, Wärmepumpen und hybride Systeme  Raumklima- und Lüftungssysteme: Energieeffizienz, Komfort und gesunde Luftqualität  Haus- und Gebäudetechnik: Vernetzte Systeme und smarte Gebäudesteuerung  Elektroinstallation, Energietechnik und Smart Home: Digitalisierung und Sektorkopplung 

Mit diesen aktuellen Fokusthemen ist die IFH/Intherm 2026 die ideale Plattform, um Produkte, Innovationen und praxisnahe Lösungen für die Zukunft der Gebäudetechnik zu präsentieren. 

Weitere Informationen unter www.ifh-intherm.de 

ifh INTHERM
GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH
Paul-Wassermann-Str. 5
81829 München
Deutschland
Telefon:  +49 089 189 149-0
www.ghm.de
Anzeigen
AS-BadDesign GmbH
Aalberts hfc SX GmbH
Bosch Home Comfort Group
ReSus Consult GmbH
ENERGIE BRINGER GmbH

DESTATIS:

07.11.2025

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im Oktober 2025: +0,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.10.2025

Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung