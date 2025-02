Die KHS-Gesellschafter bei ihrem ersten Treffen im Jubiläumsjahr am 21. Februar 2025 in Fulda, eine wirklich starke Gemeinschaft.

Die KHS Haustechnik Großhandels GmbH feiert in diesem Jahr ein bemerkenswertes Jubiläum: 50 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Seit der Gründung im Jahr 1975 hat sich das Unternehmen als eine der führenden Einkaufskooperationen im Bereich SHK-Haustechnik und Großhandel etabliert. Die KHS Haustechnik GmbH steht nicht nur für gelebte Tradition, sondern auch für 50 Jahre organisierte Konzentration auf den gemeinsamen Einkauf für die KHS-Gesellschafter und das mit einem herausragenden Service und eine klare Ausrichtung auf Innovation, Nachhaltigkeit sowie den genossenschaftlichen Grundgedanken des Unternehmens, so Dirk Kohrs, verantwortlich bei der KHS für den Bereich „Einkauf“.

Eine Erfolgsgeschichte in Zahlen

1975 von einem Unternehmensberater im Rhein-Main-Gebiet ins Leben gerufen, hat sich die Kooperation innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem deutschlandweit anerkannten Großhändler im Bereich der Haustechnik entwickelt. „Unser Erfolg basiert auf einer klaren Vision, hundertprozentiger Transparenz gegenüber unseren Gesellschaftern, einem starken Team, sowie einem ausgesuchten Kreis von SHK-Handwerksunternehmen und der Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln“, so Geschäftsführer Dirk Briesemeister. Mit einem breitgefächerten Sortiment von Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen sowie innovativen Lösungen in der Klimatechnik hat die KHS-Haustechnik immer wieder neue Innovationen in die Gruppe getragen und umgesetzt. Die genossenschaftliche Struktur des Unternehmens, das auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Gesellschaftern setzt, hat es ermöglicht, Marktveränderungen schnell zu begegnen und als Einkaufskooperation gemeinsam erfolgreich zu agieren. Aktuell besteht die KHS Haustechnik Großhandels GmbH aus 49 bundesweit verteilten SHK-Handwerksunternehmen, die in Summe ca. 3.600 Mitarbeiter*innen beschäftigen.

Meilensteine der Unternehmensgeschichte

Im Laufe der Jahre konnte das Unternehmen viele Meilensteine setzen. Besonders hervorzuheben ist der Umzug der Zentrale 1990 in die Räumlichkeiten der Erich Schoneboom GmbH, einem SHK-Handwerksunternehmen und KHS-Gesellschafter aus Schneverdingen, im Herzen der Lüneburger Heide, geographisch betrachtet in der Mitte zwischen Hamburg, Bremen und Hannover. Bereits seit vielen Jahren lebt das Unternehmen sehr aktiv eine Kooperation mit der LSI, einer Gruppierung von ca. 70 „Meisterinstallateuren“ aus Österreich, was schon zu einer Menge von guten und gemeinsamen Ideen, verbunden mit sehr vielen gemeinsamen Synergien, geführt hat. Besonders stolz ist man bei der KHS allerdings auf das Projekt „AzubiPlus“, damit bietet man den KHS-Gesellschaftern eine Ergänzung zum dualen Ausbildungssystem in Deutschland, mit dem man die Wertigkeit und den Bekanntheitsgrad einer Ausbildung zum SHK-Anlagenmechaniker*in, einem Berufsbild im Handwerk mit tollen beruflichen und persönlichen Perspektiven, weiterentwickeln möchte, sicherlich keine klassische Aufgabe einer Einkaufskooperation aber einfach viel zu wichtig, um es nicht auch aus der Richtung voranzutreiben.

Genossenschaftlicher Grundgedanke als Erfolgsmodell

Die KHS Haustechnik Großhandels GmbH verfolgt einen genossenschaftlichen Ansatz, der auf Kooperation und gegenseitiger Unterstützung basiert. Diese Struktur ermöglicht es den Partnerunternehmen, gemeinsame Einkaufs- und Logistikressourcen zu nutzen und so ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu steigern. Der genossenschaftliche Gedanke prägt nicht nur die internen Prozesse, sondern stärkt auch die Beziehungen zu den Lieferanten und Partnern. Wir glauben daran, dass die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den Partnern auf genau der Basis der Schlüssel zu unserem langfristigen Erfolg waren und auch weiterhin sind, so Dirk Kohrs.

Ausblick auf die nächsten 50 Jahre

Mit einem klaren Fokus auf Digitalisierung und der weiterhin voranzutreibenden Konzentration innerhalb der KHS steht man auch in den kommenden Jahrzehnten bereit, den Herausforderungen des Marktes zu begegnen. „Der Großhandel wird sich weiter verändern, aber wir sind gut aufgestellt, um auch in der Zukunft eine führende Rolle zu spielen“, da sind sich die Herren Dirk Briesemeister und Dirk Kohrs sehr einig.

Die KHS Haustechnik Großhandels GmbH möchte sich an dieser Stelle bei ihren Gesellschaftern, die teilweise schon generationsübergreifend seit vielen Jahrzehnten dieser Kooperation ihre Treue halten und natürlich auch bei allen Partnern bedanken, die das Unternehmen in den letzten 50 Jahren begleitet haben. „Wir freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam an innovativen Lösungen zu arbeiten und auch die nächsten 50 Jahre erfolgreich zu gestalten“, so Geschäftsführer Dirk Briesemeister.