Durchgängige Digitalisierung der Installationsunternehmen mit 4PS Construct

Seit mehr als 20 Jahren konzentriert sich 4PS auf die Entwicklung und Bereitstellung der wichtigsten Funktionen und Anwendungen für den Hochbau, Tiefbau und für die Installationsbranche. Die als reiner Service aus der Cloud angebotene Gesamtlösung 4PS Construct basiert im Kern auf der modernen und benutzerfreundlichen Plattform Microsoft Dynamics 365 Business Central. Über 600 Kunden in mehr als 25 Ländern vertrauen auf unsere Software-Lösung und arbeiten täglich mit uns.

Bereits seit einigen Monaten arbeitet die 4PS Bausoftware GmbH an der Entwicklung der ersten deutschen Version von 4PS Construct, welche die deutsche Lokalisierung mit der internationalen 4PS Construct Version zusammenbringt.

Besonderheiten der deutschen Version von 4PS Construct

Bei der deutschen Version der Softwarelösung 4PS Construct werden spezifische Anforderungen im deutschen Markt, bspw. elektronisches Bankwesen, allgemeine länderspezifische Gesetzgebungen und Steuergesetze berücksichtigt und umgesetzt. Im Juli wurde die 1. deutsche Version fertiggestellt, damit geht die 4PS Deutschland einen weiteren wichtigen Schritt. Die deutsche Lösung wird bereits mit Kunden in Vorprojekten und Workshops auf Herz und Nieren geprüft. Im Oktober 2022 wird auch schon die 2. Version folgen, mit dem Fokus auf weitere deutsche, bauspezifische Besonderheiten. „Wir werden“, so Tobias Fenster, geschäftsführender Gesellschafter der 4PS Bausoftware GmbH „alle vier Monate eine neue Version herausbringen. Mit dieser Geschwindigkeit bieten wir unseren Kunden eine stets aktuelle Software – sowohl technologisch als auch fachlich, damit sie auch in Zukunft ihre Vorreiterrolle in digitalen Prozessen behalten“.

Eine Lösung mit einer klaren Zukunftsvision

Bau- und Installationsunternehmen stehen vor zahlreichen Herausforderungen wie Fachkräftemangel und immer umfangreichere Projekte, während gleichzeitig die Rohstoff- und Materialpreise steigen, Bauland teils ein knappes Gut ist und auch der Druck auf die Verkaufspreise durch steigende Zinsen zunimmt. Einer der wichtigsten Schlüssel, um für die Marktentwicklung gerüstet zu sein, ist die Digitalisierung. Sie ist der Schlüssel für notwendige Verbesserungen der Prozesse, der Transparenz, der Steuerung sowie der Kontrolle und letztlich der Qualität. Deshalb verstehen wir uns bei 4PS auch mehr als Anbieter einer offenen und gleichzeitig umfassenden Digitalisierungsplattform - von der Projektentwicklung über die Projektrealisierung bis zur Wartung und Instandhaltung sowie weitergehenden Service – als reiner Anbieter einer ERP-Lösung für den Bau. Jeden Tag dazuzulernen, ist einer der Leitwerte des Unternehmens. Mit diesem Anspruch werden Installationsunternehmen nun auch in Deutschland durch 4PS umfassend unterstützt, ihre Prozesse zu digitalisieren, um die Herausforderungen von heute sowie in Zukunft zu bewältigen und den Alltag eines jeden Mitarbeiters zu verbessern.

Über 4PS

Als weltweit größter Microsoft Dynamics Partner für die Baubranche und einer der internationalen Marktführer für Bausoftware entwickelt, implementiert und pflegt 4PS eine umfassende ERP-Lösung für den Hoch- und Tiefbau sowie die Installationsbranche. Mit mehr als 350 Fachleuten arbeiten wir täglich Hand in Hand mit unseren Kunden an der Weiterentwicklung unserer Lösung zur durchgängigen Digitalisierungsplattform für die Baubranche. Die über 600 Kunden in mehr als 25 Ländern werden direkt durch unsere Niederlassungen in Birmingham (UK), Ede (NL), Gent (Belgien) und Ulm (Deutschland) oder durch unsere Partner vor Ort betreut.