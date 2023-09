In diesem Jahr begrüßt der Heizungs- und Lüftungsspezialist 42 neue Nachwuchskräfte. Das bedeutet noch einmal eine Steigerung der Ausbildungsplätze gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt beschäftigt die WOLF GmbH als einer der größten Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe in der Region aktuell 108 Auszubildende und 5 duale Studenten.

Vielfältiges Ausbildungsangebot

Die Vielfalt der Ausbildungsberufe bei WOLF ist wieder enorm, denn in diesem Jahr starten die jungen Nachwuchskräfte in 14 verschiedenen Fachrichtungen. 28 der „Neuen“ beginnen eine Ausbildung in einem gewerblich-technischen Beruf und 13 Auszubildende mit einer kaufmännischen bzw. IT-Ausrichtung. Neben den Auszubildenden beginnt Robin Goldschmitt ein Duales Studium mit vertiefter Praxis zum „Bachelor of Engineering - Elektro- und Informationstechnik“ an der Hochschule Landshut. Er ist ehemaliger WOLF Azubi und wurde im letzten Jahr für seine Ausbildungsergebnisse sogar als Landesbester ausgezeichnet.

WOLF setzt auf Wachstum aus den eigenen Reihen

Begrüßt wurden die Nachwuchskräfte von Bernhard Steppe, Geschäftsführer Vertrieb der WOLF GmbH, Verena Israel, Manager Learning & Development und den Ausbildern Belinda Schneider und Erich Haag sowie dem Leiter Fertigungstechnik Guido John und den Fachbereichsbetreuern. „Herzlich willkommen in unserer Unternehmensfamilie. Wir freuen uns, dass Ihr Euch für eine Ausbildung bei WOLF entschieden habt. Ihr seid die Zukunft unseres Unternehmens: Euer Engagement und Eure neuen Ideen werden helfen, WOLF noch besser zu machen“, sagte Bernhard Steppe zum Einstand. Nicht nur in Zeiten von Fachkräftemangel legt WOLF großen Wert auf gut ausgebildete Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen. „Die Ausbildung junger und engagierter Menschen zu qualifizierten und langjährigen Mitarbeitern hat Tradition bei WOLF“, so Verena Israel, Manager Learning & Development. „Jeder Ausbildungsplatz ist eine Investition in die Zukunft unseres Unternehmens.“

So haben die 42 jungen Frauen und Männer allen Grund optimistisch in ihre berufliche Zukunft zu blicken. Die Auszubildenden der WOLF GmbH dürfen sich am Ende ihrer Ausbildung meist nicht nur über ein besonders gutes Abschneiden freuen, sondern auch über einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz.

50 engagierte Nachwuchsfachkräfte für 2024 gesucht

Das Bewerberauswahlverfahren für das kommende Jahr ist bereits gestartet. Für September 2024 sucht WOLF erneut rund 50 Auszubildende und Studenten – unter anderem im Bereich Technische Produktdesigner. Wer sich für eine Ausbildung interessiert, kann sich auf der Website unter www.wolf.eu/de-de/karriere/schueler über die Einstiegsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler im Unternehmen informieren. Die offenen Ausbildungsstellen sind in der Stellenbörse zu finden.