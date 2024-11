Die neue Hargassner Luft-Wasser-Wärmepumpe Airflow-M mit 5 bis 20 kW besitzt ein breites Leistungsspektrum und eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser wie auch für Sanierungsprojekte. Sie heizt oder kühlt nach Wunsch und erreicht hocheffiziente Leistungszahlen.

„Seitens Hargassner hat man sich die intelligente Regelung der Wärmepumpe zur Aufgabe gemacht und dies in die bekannte Hargassner Bedienphilosophie integriert, um den Kunden höchstmöglichen Komfort zu bieten“, erklärt der verantwortliche Hargassner Produktmanager Martin Daxecker.

Einfache Montage

Kunden beeindruckt die Wärmepumpe weiters durch ihre Kompaktheit, dem modernen Design und dem leisen Betrieb. Als Monoblock-Wärmepumpe liegt das Herzstück der Technologie – der Kältekreislauf – in der Außeneinheit. Das vereinfacht die Montage und erspart einen zusätzlichen Kältetechniker. Die Auswahl der drei unterschiedlichen Inneneinheiten Basic, Style und Comfort ermöglicht eine schnelle Anpassung an den individuellen Anwendungsfall.

Spannende Hybrid-Lösungen Wärmepumpe und Biomasse

Als Komplettanbieter bei zentralem Heizen mit Holz umfasst das Hargassner Sortiment Anlagen im Leistungsbereich von 6 – 330 kW bei Pellets, 17 – 60 kW bei Stückholz und 20 bis 2.500 kW bei Hackgut. Das Zubehör bei Biomasseheizungen ist umfangreich.

Die Airflow-M ist perfekt mit Hargassner Biomassekessel kombinierbar. So erhält man eine Hybridanlage, die die Vorteile aus beiden Welten optimal einsetzt. Während die Wärmepumpe effektiv in der Übergangszeit und milden Wintermonaten arbeitet, unterstützt der Biomassekessel bei extremen Außentemperaturen und garantiert beständig wohlige Wärme. Hargassner bietet aktuell vier Kombinationsmöglichkeiten mit Pellets und Stückholz an.

„Ein großes Ziel war es, die Kombination der Wärmepumpe mit Biomasse-Kessel ausgeklügelt zu ermöglichen. Dabei wird auf Basis diverser Parameter entschieden, welcher Wärmeerzeuger zum Zeitpunkt der Wärmeanforderung am günstigsten bzw. sinnvollsten in Betrieb geht“, so Martin Daxecker weiter.

Die Effizienz und Lebensdauer beider Einheiten werden dadurch auf ein Maximum erhöht und man heizt immer am kostengünstigsten.

Komplettanbieter für erneuerbare Wärme

Im 40. Jubiläumsjahr zeigt Hargassner mit der Neueinführung der Wärmepumpe, seinen hochwertigen thermischen Solarkollektoren und den langjährig bewährten Biomasse-Technologien einmal mehr, wie ökologisches, nachhaltiges Heizen richtig geht – als Komplettanbieter für erneuerbare Wärme.

Mehr dazu: hargassner.com