Pressemeldung

Das TGA-Wirtschaftsforum dient dazu, den Dialog und die Kommunikation zwischen der Technischen Gebäudeausrüstung, dem Projektmanagement und der Projektsteuerung auf wirtschaftlicher und juristischer Ebene zu intensivieren. In Form von Impulsvorträgen, Referaten und Podiumsdiskussionen werden aktuelle Themen des Baugeschehens behandelt, unter anderem "Bauen und Gebäudebetrieb in der Zukunft - Lehren aus der Pandemie", "Klimaziele 2045 - was können Bau und TGA wie stemmen?" und "Krankenhausbau und -betrieb: Was ändert sich durch die Pandemie?". Im Dialog werden auch kritische Punkte diskutiert, beispielsweise die Frage "Energieeffizienz vs. Gesundheitsschutz: Stehen wir vor einem Paradigmenwechsel?". Als Referenten und Diskussionspartner konnten Experten aus unterschiedlichen Disziplinen gewonnen werden.



Unter der Federführung des BTGA wird das TGA-Wirtschaftsforum vom FGK - Fachverband Gebäude-Klima e.V. und dem Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e.V. mitgetragen. Als weitere Partner wirken mit: Bund Deutscher Architektinnen und Architekten e.V., 1. Wissenschaftliche Vereinigung Projektmanagement e.V., Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., Deutscher Verband für Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V. und Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.



Die Teilnahmegebühr für die zweitägige Veranstaltung beträgt pro Person 185,00 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Mitglieder der BTGA-Organisation und der Träger- bzw. Partnerverbände erhalten einen Rabatt von 25,00 Euro. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter tga-wirtschaftsforum.de.