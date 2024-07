Ob nun trotz oder vielleicht sogar genau wegen der aktuell etwas schwierigen Situation, was die Akzeptanz und den Absatz von Wärmepumpen in Deutschland betrifft, trafen sich auf Einladung der KHS Haustechnik Großhandels GmbH, einer bekannten Einkaufskooperation des SHK-Handwerks, wieder knapp 100 Teilnehmer*innen aus dem Handwerk, der Industrie und der Wissenschaft zum diesjährigen KHS-Wärmepumpenforum in Fulda.

Trotz intensivster Bemühungen ist es den Organisatoren auch in diesem Jahr leider nicht gelungen eine Vertreterin oder einen Vertreter aus der Politik für diese Veranstaltung zu gewinnen, weder aus dem Regierungslager (SPD/Grüne), noch aus der größten Oppositionspartei (CDU), ein sehr bedauerlicher Zustand, denn wie soll ohne einen aktiven Austausch, gerade auch auf dieser Ebene, es wieder zu mehr Verständnis und Miteinander kommen, um das gemeinsame Ziel der Energiewende noch zielgerichteter voranzutreiben.

Genau das war auch ein Punkt, den Hans-Arno Kloep von der Unternehmensberatung „Querschiesser“ in seinem Eröffnungsvortrag bemängelte, in dem er wichtige Kennzahlen aus dem Wärmepumpenmarkt und der Wärmepumpen-Prozesskette lieferte, verblüffende Kennzahlen, die aufzeigten, dass der Hochlauf der Wärmepumpe nicht gut umgesetzt wurde, zu viele technisch schwache Handwerker wurden in den Prozess hinzugezogen. Bereits aktive Wärmepumpen-Handwerker besser zu machen, wäre hilfreicher gewesen. So stehen im Moment 90% aller WP-aktiven Handwerker weit weg von einer jährlichen Auftragsanzahl, die Lerneffekte und Effizienzsprünge ermöglicht. So geht eine aktuelle Erhebung davon aus, dass die aktuelle Politik dieses Jahr ca. 25% Absatzvolumen (70.000 Wärmepumpen) kostet.

Wie wichtig und existenziell eine funktionierende Energiewende letztendlich für alle von uns sein wird, zeigte Meteorologe Frank Böttcher dann bei seinem folgenden Vortrag auf. Was da noch alles auf uns zukommt und warum Nachhaltigkeit heute das Thema Nummer eins sein sollte formulierte er abschließend wie folgt: „Es fehlt an Klimakommunikation. Wenn alle wüssten, was bereits bekannt ist, wäre die Wärmewende im vollen Gange!“

Es folgten interessante Vorträge durch Herrn Christian Stolte, Leiter des Bereichs „Klimaneutrale Gebäude“ bei der Deutschen Energie-Agentur (dena) zum Thema „Vorgaben für den Gebäudebereich zur Klimaneutralität“, sowie durch Vertreter der Conversio Market + Strategy GmbH, die anhand einer Eigenstudio die unterschiedlichen Käufergruppen bei der Wärmepumpe analysiert haben und konkrete Tipps zum Umgang mit diesen gaben.

Als Highlight des ersten Tages und vor Beginn der abschließenden Podiumsdiskussion, bei der es schwerpunktmäßig darum ging, wie alle Marktteilnehmer wieder für eine positive Grundstimmung sorgen können, begrüßten die Anwesenden Joey Kelly zu einem spannenden und motivierenden Vortrag, in dessen Verlauf der Sänger, Unternehmer und Ausdauersportler aufzeigte, wie man mit Ausdauer, Zielen, Willen und Leidenschaft gesteckte Ziele auch erreicht, wirklich beeindruckend, wie von vielen Teilnehmer im Anschluss zu erfahren war.

Der zweite Tag des diesjährigen KHS-Wärmepumpenforum begann dann mit einem Vortrag von Herrn Eckard von Schwerin von der KfW-Bankengruppe, bei dem es u.a. auch um die aktuellen Förderaspekte im Antragsstellungsprozess ging aber auch die Erläuterungen zur Kombination von Zuschuss und Darlehn stießen auf breites Interesse. Robert Meyer vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE zeigte anschließend auf, welche Bedeutung der zukünftige CO²-Preis bei der ökonomischen Bewertung und Auswahl der richtigen Technik haben wird und wie wichtig die kompetente Endkundenberatung in diesem Zusammenhang ist.

Entsprechend technisch ging es dann nach der Mittagspause weiter. Prof.-Dr. Tilman Cosack von der Hochschule Trier referierte zum Thema „Wärmeplanungsgesetz und GEG – wie passt das zusammen“ und Herr Prof.-Dr.-Ing. Thomas Hartmann vom ITG Institut aus Dresden zeige die Potenziale und Marktchancen von DX-Wärmepumpen in Split- und VRF-Ausführung auf.

Abgerundet wurden die beiden Tage dann noch durch entsprechende Produktpräsentationen der Parnerlieferanten Buderus und Viessmann.

Wichtigste Erkenntnis war dann zusammenfassend wohl wirklich wie wichtig der Austausch zwischen allen (Hersteller, Handwerker, Politik, Wissenschaft) Beteiligten auch zukünftig sein wird. Bestens informiert und auch motiviert traten die Teilnehmer*innen dann die Heimreise an, verbunden mit dem Wunsch einer Fortsetzung des KHS-Wärmepumpenforum in 2025.