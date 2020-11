Zehnder Yucca ist nicht nur ein Klassiker unter den Design-Heizkörpern, mit seiner markanten Gestaltung in Form einer Yucca-Palme hat der Badheizkörper schlichtweg Geschichte geschrieben. Seit inzwischen 25 Jahren überzeugt der stylische Heizkörper als prägendes Gestaltungselement im Badezimmer. Ob in der symmetrischen, asymmetrischen oder spiegelnden Ausführung oder mit formschöner Blende, Zehnder Yucca überzeugt in jeder Modellvariante. Der Design-Klassiker hat sich in den letzten 25 Jahren stetig weiterentwickelt, sodass aus Zehnder Yucca heute eine große Produktfamilie geworden ist, die mit verschiedenen Ausführungen, Designs und Betriebsarten eine enorme Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten bietet. Zum 25-jährigen Jubiläum gibt es für Fachkunden eine exklusive Austausch-Aktion sowie ein Gewinnspiel.

Zehnder Yucca findet mit seiner markanten Gestaltung in den verschiedensten Bädergrößen – vom kleinen Bad im Einzimmerapartment bis hin zum großzügigen Familienbad – seinen Platz und integriert sich perfekt in jedes moderne Bad-Ambiente. Mit Zehnder Yucca sind der Gestaltung des Badezimmers nahezu keine Grenzen gesetzt: Ob in klassischer Yucca-Form oder in asymmetrischer Ausführung als Zehnder Yucca Asym mit wahlweise links- oder rechtsseitiger Sammelrohranordnung, ob mit vertikalem Spiegelelement oder einer Dekorblende oder als praktischer Raumteiler – Zehnder Yucca ist immer ein ästhetischer Blickfang. Die seitlich offene Anordnung der Rundrohre ist dabei ideal zum Aufhängen von Handtüchern, Bademänteln und Kleidungsstücken.

Zum 25. Geburtstag des Badheizkörper-Klassikers bietet der Raumklimaspezialist Zehnder übrigens mit einer exklusiven Austausch-Aktion die Möglichkeit, Ausstellungen zu attraktiven Konditionen zu modernisieren: Fachkunden können einen alten Heizkörper in ihrer Ausstellung noch bis zum 31.05.2021 durch einen Zehnder Yucca ersetzen und damit ihren Kunden ein besonderes Highlight präsentieren. Den Design-Klassiker gibt es im Rahmen dieser Austausch-Aktion in den exklusiven Jubiläumsfarben White Quarz, Black Matt, Titane und Chrom.

Zusätzlich können alle Fachkunden, die in ihren Ausstellungen einen Zehnder Yucca präsentieren, an einem Gewinnspiel teilnehmen. Um zu zeigen, wer den Jubiläums-Heizkörper am besten in Szene setzt, im Gewinnspiel-Zeitraum (15.11.2020 – 30.06.2021) einfach ein Foto von Zehnder Yucca in der Ausstellung machen und mit #yuccacontest auf Instagram posten. Alle unter #yuccacontest geposteten Bilder werden auf einer Social Wall unter www.zehnder-systems.de/yucca angezeigt und können mit Likes bewertet werden. Die Bilder mit den meisten Likes nach Ende des Teilnahmezeitraums gewinnen.

Alle Informationen zur Yucca-Familie, der Austausch-Aktion und dem Gewinnspiel gibt es unter www.zehnder-systems.de/yucca