Im Jahr 1999 hatte REHAU die Vision, die Komplexität von universellen Rohr- und Fittingsyste-men für Wasser und Wärme zu verringern und so die Installation zu vereinfachen. Das war die Geburtsstunde von RAUTITAN. Das Produkt überzeugt die Kunden nach wie vor durch Dichtheit, Robustheit und Hygiene und es wird permanent weiterentwickelt. Dieses Jahr erhielt die Produkt-familie Zuwachs durch RAUTITAN flex green, das aus bio-zirkulären Rohstoffen hergestellt wird und mehr als 90 Prozent CO 2 einspart.



Mit RAUTITAN hat REHAU seit 25 Jahren ein Universalsystem für Wasser und Wärme im Pro-gramm, mit dem die Kunden für praktisch alle Eventualitäten der Trinkwasserinstallation und Heizkörperanbindung gerüstet sind. Die Lösung bietet mit Rohr, Fitting und Schiebehülse eine dauerhaft dichte Verbindung. Das Ganze funktioniert ohne O-Ring, denn das Rohr selbst ist das Dichtmittel. REHAU stellt das System aus vernetztem Polyethylen her, was alle Bestandtei-le robust und langlebig macht. Bleifreie Materialien sorgen für eine exzellente Trinkwasserquali-tät, die totraumfreie Verbindung verhindert zudem Ablagerungen und Keime.



Einfache und sichere Installation

Zufriedene Kunden belegen: Die Idee hat sich bewährt. Für viele Handwerker hat sich durch RAUTITAN die tägliche Praxis wesentlich vereinfacht, etwa für Wilhelm Jäger von Jäger Sanitär in Ehningen: „RAUTITAN lässt sich gerade im Bereich Umbau besser, sicherer und schneller verlegen, vor allem in Fachwerkhäusern. Bei der Verbindungstechnik hat jeder Mitarbeiter ein absolut sicheres Gefühl, was bei anderen Fabrikaten nicht der Fall war.“



Wolfgang Vögele von der HSK Gebäudetechnik Vögele in Schönaich ist ein Kunde der ersten Stunde und setzt seit der Markteinführung auf RAUTITAN: „Das zeigt natürlich, wie zufrieden wir mit dem System sind. In all den Jahren haben wir keine Anlage ein zweites Mal gesehen.“



Pünktlich zum Jubiläum bringt REHAU die Weiterentwicklung RAUTITAN flex green auf den Markt. Das neue Produkt ist ein Trinkwasser- und Heizungsrohr aus hochdruckvernetztem Po-lyethylen (PE-Xa). Der Kunststoff wird aus nachwachsenden, bio-zirkulären Rohstoffen herge-stellt. Zum Einsatz kommen beispielsweise pflanzliche Fette, die als Abfall- und Nebenprodukte in der Lebensmittelindustrie anfallen. Damit werden bei der Herstellung von RAUTITAN flex green im Vergleich zu marktüblichen PEX-Rohren auf fossiler Basis mehr als 90 Prozent CO 2 eingespart und Planer und Bauherren beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützt.



