Als ich im Juli 1999 die väterliche 10 Mann- Schreinerei abkaufte, sind einen Monat vorher die beiden Altgesellen ohne vorherige Ankündigung in den vorgezogenen Ruhestand gegangen.

Originalaussage: „Unter einer Frau arbeiten wir nicht.“

Der eine war Werkstattleiter und zuständig für die Einteilung der Mitarbeiter. Der andere war zuständig für das Lager bzw. die Beschaffung mit sämtlichen Kleinteilen wie Schrauben, Beschlägen, Schleifpapier, Lack, Filter für die Lackierpistole, Leim, Platten, Kanten usw.

Mein Vater war auch in Rente. Das bedeutete ich hatte einen 10 Mann Betrieb gekauft und die gesamte Organisation war in Rente.

Es herrschte Anarchie in der Werkstatt und ich rannte jeden Tag 3-4 mal in die Werkstatt, um nach dem Material zu schauen nach dem Motto: „Ist das Material gekommen? Wo ist es hingeräumt worden, wer hat es gesehen, ist es auf der Hobelbank, hat es der Konstantin verräumt? Wo ist der Konstantin heute? Auf der Baustelle mit Markus? Ach, stimmt, in der Berufsschule! Können wir ihn dort anrufen? Nein? Der hat das Handy aus??? Mist! Fahr nochmal zum Greiner und kauf es ein, damit du zum Kunden kannst!“

Ich glaube, ich habe alles erlebt, was es in dem Bereich gibt. Oder: Meine Mitarbeiter brauchten Material. Ich habe Sperrholzstücke, Spanplattenreste, Schleifpapier mit Materialanforderungen auf meinem Schreibtisch gefunden. Das waren die reinsten Verzweiflungstaten meiner Leute.

Ich arbeitete jeden Tag 14 – 16 Stunden, um das Tagesgeschäft zu bewältigen. Jeden Tag. Auch Samstag, auch Sonntag. Mein Leben war plötzlich die Hölle. Unerträglich.

Meine eigentliche Arbeit – Kunden und Aufträge gewinnen – habe ich nach Feierabend erledigt, nachdem meine Mannschaft nach Hause gegangen war. Kennen Sie das auch?! Es war eine einzige Katastrophe.

Mir war klar, dass ich im Burn- Out landen würde, wenn ich es nicht in schnellster Zeit schaffen würde, das Chaos in den Griff zu bekommen. Deshalb habe ich mich umgeschaut, was es für Systeme gibt, und habedann das von Toyota zum Kosten senken entwickelte „Kanban“ auf meine Schreinerei adaptiert. Nachdem es von Toyota entwickelt wurde, hat es Mercedes und Porsche eingeführt.

Die gesamte Automobilindustrie und alle Zulieferer arbeiten bis heute mit Kanban – im Handwerk ist es völlig unbekannt. Das kommt auch daher, dass alle Lieferanten die diverse Bestell- und Liefersysteme anbieten, kein Interesse haben, dass diese Methode im Handwerk bekannt wird. Denn dann würden Handwerksbetriebe effizienter und vielleicht auch im Einkauf den einen oder anderen Euro sparen.

Nachdem wir das Konzept im Januar 2000 in meiner eigenen Schreinerei umgesetzt hatten, habe ich es um fehlende Prozesse ergänzt zu einem Gesamtsystem. Ab sofort haben mir meine Gesellen alle Lieferfehler sofort berichtet, ich brauchte nicht mehr in die Werkstatt rennen. Wir haben eine Artikelliste ursprünglich in Excel erstellt, worin alle Nachbestellartikel hinterlegt waren, die nun meine Bürokraft bestellte. Aufgrund der Liste konnte sie Kundendienstrechnungen für das Unibauamt Erlangen plötzlich selbständig abrechnen usw. usf. Aus der Artikelliste druckten wir im Serienbriefverfahren die Kanbankarten aus die wir damals weggefaxt haben usw. Es gab noch viele Nebeneffekte, die mich entlastet haben. Natürlich gibt es heute eine intelligente Software, mit der alles erledigt wird.

Meine Arbeitszeit hatte sich schlagartig von 80 auf rund 50 Stunden reduziert, endlich ein erträgliches Maß. In der Nachkalkulation stellte ich fest, dass wir 25% Zeitverschwendung eingespart hatten, weil niemand mehr suchte. Also hat meine Schreinerei + 25% Umsatz bei gleicher Mitarbeiterzahl gemacht. Das war enorm!

Als ich Februar 2002 in der Fachzeitschrift „dds“ (der deutsche schreiner) veröffentlichte, dass wir Kanban eingeführt haben, bekam ich Anfragen von Kollegen, ob ich sie beraten könnte. Damit hatte ich nicht gerechnet, weil ich dachte, die haben das Problem nicht, denn sie waren auf der Meisterschule und haben dort gelernt wie es geht und ich nicht, denn ich war nicht auf der Meisterschule. Ich dachte, nur ich weiß nicht wie das geht – alle anderen wüßten es schon.

Erst da habe ich verstanden, dass dieses Problem jeden Inhaber eines Handwerksbetriebs umtreibt, weil es NICHT an den Meisterschulen gelehrt wird. Ich hatte ein Problem gelöst, das alle haben, ohne es zu ahnen.

Die Folge war: 2002 beriet ich den ersten Handwerksbetrieb, 2003 beriet ich 5 Betriebe und war 30 Tage auswärts bei laufendem Betrieb und 2004 verkaufte ich die Schreinerei weiter, weil die Beratung immer mehr wurde.

Irgendwann sagte dann ein Kunde in der Beratung: „Frau Paulus, das ist ein super Gesamtsystem! Sie sollten nicht einfach sagen, Sie machen Lageroptimierung, sondern Sie haben ein vollständiges Paulus-Lager System entwickelt!“

So kommt es, dass Sie heute „Paulus-Lager“ als Begriff für ein vollständiges System zur Bewirtschaftung der Materialien für Bauhandwerksbetriebe als Marke in den verschiedenen Medien finden.

Auch nach 25 Jahren sind wir noch mit Schwung unterwegs wir sehen und hören uns auf den Messen!