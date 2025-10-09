Mit den Produkten der DOYMA GmbH & Co sind Sie immer auf der sicheren Seite. Zudem gibt DOYMA auf ihre Produkte* eine außergewöhnliche Garantie von 25 Jahren.

Beschädigungen an einem Gebäude, die durch Wasser oder Brände resultieren, sind kostspielig und können existenzbedrohend werden. Im schlimmsten Fall können diese Katastrophen sogar Menschenleben kosten. Mit den DOYMA-Produkten können Sie Vorkehrungen für den Ernstfall treffen.

Dauerhaft sicher

Dank der DOYMA-Produkte ist Ihr Bauwerk dauerhaft sicher. Unsere Produkte unterliegen ständigen Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen. Dadurch kann DOYMA eine lange Lebensdauer der Produkte gewährleisten. So schafft DOYMA eine sichere Basis in den Bereichen Dichtungs-, Brandschutzsysteme und Wärmepumpeneinführungen, auf die sich Bauherren, Planer und Ausführende verlassen können.

Ausgewählte Materialien und Werkstoffe

Alle DOYMA-Produkte bestehen aus ausgewählten Werkstoffen und geprüften Materialien. Sie werden in unserem Standort in Oyten in der Nähe von Bremen gefertigt und unterliegen klaren Vorgaben.

25 Jahre Garantie

DOYMA bietet auf ihre qualitativ hochwertigen Produkte eine außergewöhnliche Garantie, die weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus reicht. Das besonders hohe Qualitätsniveau zeichnet die Markenprodukte von DOYMA aus. Deshalb kann DOYMA eine Garantie von 25 Jahren auf ihre Produkte geben.

Diese Garantiezusage gilt für Deutschland, für die gesamte Europäische Union und die Schweiz. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es dennoch zu einem Schadenfall kommen sollte, gelten die folgenden Garantieleistungen:

Ersatz des Produktes

Ersatz der Kosten von Ein- und Ausbau bis zu einer Höhe von 10.000 €

Übernahme der Kosten von entstandenen Sachschäden bis zu 100.000 €

*Auf unserer Website und auf unseren Datenblättern erkennen Sie, auf welche Produkte es 25 Jahre Garantie gibt.