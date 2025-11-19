19.11.2025  Pressemeldung Alle News von tesa nie wieder bohren

20 Jahre nie wieder bohren. – Feiern Sie mit uns Innovation und Fortschritt

Gemeinsam mit Ihnen ist uns der Meilenstein – der Wechsel vom traditionellen Bohren hin zu innovativen Klebebefestigungen – gelungen. Es stellt sich nach 20 Jahren natürlich nicht mehr die Frage, ob „unsere Technik auch wirklich hält“, sondern nur noch, wie wir diese weiter optimieren können.

Seit der Gründung haben uns sehr viele und wichtige Ideen angespornt, immer wieder neue Maßstäbe zu setzen. Die Klebeexpertise, die nie wieder bohren. nun vorweisen kann, ist im Besonderen auch das Ergebnis unserer Kunden. Ihre Wünsche und Anregungen sind die treibende Kraft hinter unserem stetigen Wachstum und unseren innovativen Produkten.

Wir freuen uns auf die nächsten 20 Jahre voller Innovation, Weiterentwicklung und gemeinsamer Erfolge mit Ihnen.

Zum Jubiläumsvideo

tesa nie wieder bohren GmbH
tesa nie wieder bohren GmbH
Margarete-von-Wrangell-Str. 22
63457 Hanau
Deutschland
Telefon:  06181 - 6767-0
Ein tesa® Unternehmen
www.niewiederbohren.com
Anzeigen
KAN-therm GmbH
Watercryst Wassertechnik GmbH
BEMM GmbH
Schornsteintechnik Neumarkt GmbH
GC Großhandels Contor GmbH

DESTATIS:

18.11.2025

Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2025 leicht rückläufig
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

14.11.2025

9,5 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. bis 3. Quartal 2025 als im Vorjahreszeitraum
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

14.11.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im Oktober 2025: +6,5 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung