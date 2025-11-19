Gemeinsam mit Ihnen ist uns der Meilenstein – der Wechsel vom traditionellen Bohren hin zu innovativen Klebebefestigungen – gelungen. Es stellt sich nach 20 Jahren natürlich nicht mehr die Frage, ob „unsere Technik auch wirklich hält“, sondern nur noch, wie wir diese weiter optimieren können.

Seit der Gründung haben uns sehr viele und wichtige Ideen angespornt, immer wieder neue Maßstäbe zu setzen. Die Klebeexpertise, die nie wieder bohren. nun vorweisen kann, ist im Besonderen auch das Ergebnis unserer Kunden. Ihre Wünsche und Anregungen sind die treibende Kraft hinter unserem stetigen Wachstum und unseren innovativen Produkten.

Wir freuen uns auf die nächsten 20 Jahre voller Innovation, Weiterentwicklung und gemeinsamer Erfolge mit Ihnen.

