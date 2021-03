Dusche oder Badewanne – das ist die große Entscheidung, vor der Kunden stehen, wenn in ihrem Badezimmer nur Platz für eins von beiden ist. Neben den persönlichen Präferenzen kommen auch Überlegungen für Barrierefreiheit im Alter dazu. Mit der DuschWanne Dobla des Badexperten HSK können SHK-Profis überzeugende Lösungskompetenz demonstrieren und eine ideale Kombination aus beiden Produkten bieten. Denn Dobla vereint viel Platz zum Duschen mit dem Komfort einer Wohlfühlbadewanne. Das spart nicht nur Raum, sondern eröffnet gerade in Kleinbädern auch neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Badbesitzer möchten sich heutzutage nicht mehr zwischen Dusche und Badewanne entscheiden, sondern jeden Tag aufs Neue ihre Wahl treffen können. Mit der DuschWanne Dobla von HSK können Fachhandwerker auch kleine Bäder entsprechend gestalten. Die Dobla kombiniert gekonnt Dusche mit Badewanne und ist damit enorm platzsparend und flexibel zugleich. Dabei ist sie für alle Altersgruppen ideal geeignet. Die große, weit nach unten gezogene Öffnung dient als Ein- und Ausstieg und bietet viel Komfort sowie Sicherheit bei einer Einstiegsbreite von 45 cm. Zwei unterschiedliche Modellausführungen mit einem Zugang entweder auf der linken oder rechten Seite sowie zwei verschiedene Größen (160 x 75 cm und 170 x 75 cm) stellen dabei sicher, dass die DuschWanne in wirklich jedes Bad passt. Das Konzept der Dobla umfasst neben der hochwertigen Acryl DuschWanne auch den Unterbau und die Verkleidung. Der komplett vormontierte Montagerahmen sorgt neben hoher Stabilität und Standfestigkeit für eine einfache und schnelle Montage. Die optionalen Schürzen können individuell befliest oder mit RenoDeco Wandverkleidungsplatten gestaltet werden.



Mit der DuschWanne Dobla lässt sich ein gemütliches Vollbad genauso einfach nehmen wie eine erfrischende Dusche. Bilder: HSK Duschkabinenbau KG

Von Wanne zur Dusche im Handumdrehen

Größter Pluspunkt für den Kunden ist die schnelle und einfache Verwandlung der Dobla von einer großzügigen Dusche in eine komfortable Badewanne. Innovativ ist dabei vor allem die Wannentür, die mit Magneten versehen ist. So kann mit nur wenigen Handgriffen die Tür eingesetzt oder geöffnet werden. Mit Hilfe der Magnetkraft dichtet die Tür darüber hinaus selbst ab. Weiterer Vorteil der Magneten: Am Wannenrand gibt es keine störenden Befestigungsteile – das vermindert Verschleißerscheinungen und die DuschWanne lässt sich besonders leicht reinigen. Ebenfalls praktisch: Die geöffnete Wannentür ragt nicht in den Raum, sondern befindet sich in ihrer Parkposition direkt am Wannenrand. Und auch wenn die Wannentür aus Versehen offen steht, verhindert ein innovativer Sicherheitsüberlauf, dass Wasser austreten kann. Für noch mehr Komfort in der DuschWanne Dobla sorgt das passende Wannenkissen von HSK Duschkabinenbau. Einfach am Kopfende angebracht, kann beim Vollbad noch besser entspannt werden.



Durch den innovativen Einsatz von Magnetkraft dichtet die satinierte Acrylglas-Wannentür zuverlässig ab. Sollte sie mal vergessen werden, verhindert der innovative Sicherheitsüberlauf, dass Wasser austreten kann.

Bilder: HSK Duschkabinenbau KG

Rundum-Paket von HSK

Um die Dobla zu einem vollkommenen Wohlfühlort ganz nach dem eigenen Geschmack zu machen, bietet das Sortiment des Badexperten HSK weitere abgestimmte Produkte. Ideal kombiniert wird die DuschWanne mit den RenoDeco Wandverkleidungen in den Oberflächen Struktur, Hochglanz oder Seidenmatt. Die große Dekorpalette bietet vielfältige Variationsmöglichkeiten und bringt einen modernen Look ins Bad mit ertastbaren Holz-, Stein- oder Metalloptiken. Badewannenaufsätze, wie z.B. die pendelbare Softcube-Lösung, und hochwertige Shower & Co-Artikel runden das Bad-Konzept ab. Für mehr Sicherheit und komfortablen Halt sorgen die Solida Stützgriffe. Sie überzeugen in verschiedenen Ausführungen durch eine unkomplizierte Montage und hohe Belastbarkeit bis 100 kg.