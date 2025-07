Medizinische Fachleute und Experten der TGA diskutieren beim 16. KLIMA-TAG, wie Hitzestress reduziert und die Luftqualität in Innenräumen verbessert werden kann. Bildquelle: FGK

16. FGK KLIMA-TAG: Gesundheit durch TGA

Wie trägt die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) zur Gesundheit der Menschen bei? Diese Frage diskutieren medizinische Fachleute und Experten der TGA beim 16. KLIMA-TAG des Fachverbandes Gebäude-Klima e. V. (FGK) mit Unterstützung der Gesundheitstechnischen Gesellschaft (GG) am 18. September 2025 in Marburg. Ziel ist es, konkrete Lösungsansätze zu erarbeiten, wie Hitzestress reduziert und die Luftqualität in Innenräumen nachhaltig verbessert werden kann.