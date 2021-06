Pressemeldung

2021 feiert FSB sein 140-jäh­riges Fir­men­ju­bi­läum und blickt auf eine facet­ten­reiche Unter­neh­mens­ge­schichte zurück. Das Tra­di­ti­ons­un­ter­nehmen ist welt­weit ein Synonym für ästhe­tisch und funk­tional hoch­wer­tige Beschlag­lö­sungen für Türen und Fenster sowie bar­rie­re­freie Sani­tär­aus­stat­tung in per­fekter Qua­lität – Made in Germany, Made in Brakel. Seit den Anfängen richtet der Pre­mium-Her­steller in allen Akti­vi­täten dabei immer auch den Blick in Rich­tung Zukunft: Die Marke FSB ist seit jeher kom­pro­misslos in Qua­lität, feder­füh­rend in Design und rich­tungs­wei­send bei Archi­tektur.

Neben klassischen Beschlägen für Türen und Fenster baute das Unternehmen 2003 ein weiteres Standbein mit Produkten für hohen Komfort im Sanitärbereich auf. Mit dem Programm ErgoSystem® bietet FSB ein umfassendes Sortiment, das im modernen Sanitärbereich Maßstäbe in puncto Sicherheit und Barrierefreiheit setzt. Von Handläufen über Stützklappgriffe bis hin zu Sitzlösungen, die mit einer Vielzahl verschiedener Accessoires kombiniert werden können – die hochwertige Kollektion hält für unterschiedliche Betreiber- bzw. Bauherren-Anforderungen eine individuelle Konfiguration bereit. Die Handläufe des ErgoSystems überzeugen mit bester Griffsicherheit und folgen konsequent den Gesetzen der Greif-Ergonomie. Die diagonale Ausrichtung eines ovalen Querschnittes ermöglicht optimale Greifqualität und verringert den Kraftaufwand beim Zugreifen: Diagonal + oval = sicheres Greifen.