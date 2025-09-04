04.09.2025  Pressemeldung Alle News von HEA / GED

14. Forum Wohnungslüftung: HEA und das Umweltbundesamt laden ein zur Online-Veranstaltung

Digital und kostenfrei am 26.11.2025 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr – jetzt Plätze sichern!

Seit 2009 tauscht sich die Branche im Forum Wohnungslüftung über technische Möglichkeiten, praktische Anforderungen und Best Practice-Lösungen für gute Raumluftqualität aus. Das Forum richtet sich insbesondere an Architekten, Fachplaner, Energieberater, Handwerk und Hersteller. Die Anerkennung als Fortbildung für Energieeffizienzexpertinnen und -experten für Förderprogramme des Bundes wird angestrebt.

Im Rahmen der digitalen Veranstaltung geben Expertinnen und Experten aus der Lüftungsbranche wertvolle Einblicke zu aktuellen Schwerpunktthemen, unter anderem

  • Tandem Wärmepumpe und Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung: Praxistipps für eine effiziente Kombination
  • Klimaschutz weitergedacht: Lüftungsanlagen im Lebenszyklus
  • Raumluftabhängige Heizthermen: Wie kann ein sanierungsbedingtes Lüftungsdefizit vermieden werden?

Das digitale Forum Wohnungslüftung findet am 26.11.2025 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr statt. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit der kostenfreien Anmeldung finden Sie unter www.forum-wohnungslueftung.de

