Digital und kostenfrei am 26.11.2025 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr – jetzt Plätze sichern!

Seit 2009 tauscht sich die Branche im Forum Wohnungslüftung über technische Möglichkeiten, praktische Anforderungen und Best Practice-Lösungen für gute Raumluftqualität aus. Das Forum richtet sich insbesondere an Architekten, Fachplaner, Energieberater, Handwerk und Hersteller. Die Anerkennung als Fortbildung für Energieeffizienzexpertinnen und -experten für Förderprogramme des Bundes wird angestrebt.

Im Rahmen der digitalen Veranstaltung geben Expertinnen und Experten aus der Lüftungsbranche wertvolle Einblicke zu aktuellen Schwerpunktthemen, unter anderem

Tandem Wärmepumpe und Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung: Praxistipps für eine effiziente Kombination

Praxistipps für eine effiziente Kombination Klimaschutz weitergedacht: Lüftungsanlagen im Lebenszyklus

Lüftungsanlagen im Lebenszyklus Raumluftabhängige Heizthermen: Wie kann ein sanierungsbedingtes Lüftungsdefizit vermieden werden?

Das digitale Forum Wohnungslüftung findet am 26.11.2025 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr statt. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit der kostenfreien Anmeldung finden Sie unter www.forum-wohnungslueftung.de