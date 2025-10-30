30.10.2025  Pressemeldung Alle News von HEA / GED

14. Forum Wohnungslüftung: HEA und das Umweltbundesamt laden ein zur Online-Veranstaltung

Digital und kostenfrei am 26.11.2025 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr – jetzt Plätze sichern!

Seit 2009 tauscht sich die Branche im Forum Wohnungslüftung über technische Möglichkeiten, praktische Anforderungen und Best Practice-Lösungen für gute Raumluftqualität aus. Das Forum richtet sich insbesondere an Architekten, Fachplaner, Energieberater, Handwerk und Hersteller. Die Anerkennung als Fortbildung für Energieeffizienzexpertinnen und -experten für Förderprogramme des Bundes wird angestrebt.

Im Rahmen der digitalen Veranstaltung geben Expertinnen und Experten aus der Lüftungsbranche wertvolle Einblicke zu aktuellen Schwerpunktthemen, unter anderem

  • Tandem Wärmepumpe und Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung: Praxistipps für eine effiziente Kombination
  • Klimaschutz weitergedacht: Lüftungsanlagen im Lebenszyklus
  • Raumluftabhängige Heizthermen: Wie kann ein sanierungsbedingtes Lüftungsdefizit vermieden werden?

Das digitale Forum Wohnungslüftung findet am 26.11.2025 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr statt. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit der kostenfreien Anmeldung finden Sie unter www.forum-wohnungslueftung.de

HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.
GED Gesellschaft für Energiedienstleistung - GmbH & Co. KG
Reinhardtstraße 32
10117 Berlin
Deutschland
Telefon:  030 300 199-0
www.waerme-plus.de/
Anzeigen
HG Baunach GmbH & Co. KG
Walraven GmbH
BOACRAFT Deutschland GmbH
Glassdouche GmbH
KORADO, a.s.

DESTATIS:

16.10.2025

6,3 % der Bevölkerung konnten 2024 aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen warm halten
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2025

Großhandelspreise im September 2025: +1,2 % gegenüber September 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

29.10.2025

Wohneigentum hängt in Deutschland immer noch stark von den Eltern ab
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung