13. Forum Wohnungslüftung

19. November 2024

von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenfrei.

Das Forum für Architekten, Fachplaner, Energieberater, Handwerk und Hersteller.

Inhalte

Digital und kostenfrei: HEA und das Umweltbundesamt laden am 19.11.2024 zum 13. Forum Wohnungslüftung.

Wie werden die Anforderungen an die Innenraumluftqualität aus der Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie (EPBD) in Deutschland umgesetzt? Die Diskussion darüber nimmt an Fahrt auf, insbesondere nachdem auf dem Weg zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) „Mindestluftwechsel & Co.“ aus dem ordnungsrechtlichen Rahmen genommen wurden. In der Online-Veranstaltung begrüßen wir zu diesem Fokusthema zunächst Stefan Moser, Leiter des Referats Gebäude und Produkte, Generaldirektion Energie der EU-Kommission aus Brüssel, der die neuen Regelungen zur Innenraumluftqualität im europäischen Kontext einordnet. Im weiteren Verlauf des Programms gibt Claus Händel, Geschäftsführer Technik des FGK Fachverband Gebäude-Klima e. V., einen Ausblick, wie die Anforderungen in den deutschen Rechtsrahmen für Neubau- und Sanierungsvorhaben aufgenommen werden könnten.

Weiterhin geben Expertinnen und Experten wertvolle Praxistipps und Hintergründe für Beratung und Fachplanung, darunter

Innenraumluftqualität – Wie wichtig ist die Wohngesundheit für die Gesellschaft und Gebäude?

Wärmerückgewinnung – aber welches System empfehle ich dem Kunden?

Software-Bilanzierung von Lüftungsanlagen: Fallstricke und Lösungsansätze

Fallstricke und Lösungsansätze Wenn es zieht, rauscht und stinkt: Die gängigsten Fehler erkennen und vermeiden

Energieeffizienzexpertinnen und -experten aufgepasst!

Das Forum Wohnungslüftung wird als Fortbildung für die Verlängerung der Eintragung in der Energieeffizienz-Expertenliste mit 5 Unterrichtseinheiten (Wohngebäude), 5 Unterrichtseinheiten (Nichtwohngebäude) und 5 Unterrichtseinheiten (Energieaudit DIN 16247/Contracting (BAFA)) angerechnet.

Programm und Anmeldung

