Pressemeldung

Mitte Mai startete die Hansgrohe Group mit der Veröffentlichung der WaterTunes by Hansgrohe beschwingt in die Kommunikation des 120. Firmenjubiläums. Das Elektro-Pop-Album wurde auf Basis von Wasserstörgeräuschen, die Soundexperten aus den Prototypen der Brausen und Armaturen gefiltert haben, komponiert. Unter dem Claim „Taktgeber des Wassers. Seit 1901.“ hebt der Armaturen- und Brausenhersteller in der Kommunikationskampagne seine tragende Rolle in den Bereichen Innovation, Design und Qualität in der Bad- und Küchenbranche hervor. Das innovationsgetriebene Arbeiten sowie die Liebe zum Tüfteln und Entdecken sind seit über 120 Jahren tief verwurzelt in der Unternehmens – und Produkt-DNA.

Diesen gelebten Pioniergeist manifestiert hansgrohe, die Premiummarke der Hansgrohe Gruppe, unter dem Namen #hansfactor. Mit der #hansfactor-Kampagne werden die Eigenschaften, Fähigkeiten und Qualifikationen, die den Erfolg der Marke prägen, beschrieben. „Nie die Neugierde verlieren und den Status Quo immer wieder in Frage stellen, dabei aber verantwortlich handeln und den Mensch in den Mittelpunkt rücken– dafür steht der #hansfactor. Mit unseren innovationsgetriebenen Produktentwicklungen geben wir nicht nur dem Element Wasser den Takt vor, wir setzen auch außerhalb des Badezimmers immer wieder Trends und neue Maßstäbe“, sagt Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing bei hansgrohe.

Die Triebfeder der Innovation: der #hansfactor

Der #hansfactor beschreibt das grüne Tüftlerherz aller Teammitglieder der Premiummarke aus dem Schwarzwald. Von ihm aus geht das Streben, unvergessliche Momente mit dem Element Wasser zu kreieren und sich stetig zu verbessern. Diese Leidenschaft für Wasser wird greifbar in der Ingenieurskunst, in der Experimentierfreudigkeit oder auch dem eigenen Perfektionsanspruch, der sich zum Beispiel im Sound – und Strahllabor zeigt, wo mit hochsensiblen Mikrofonen akribisch nach störenden Geräuschen gesucht wird. Die wichtigste Zugkraft ist aber das Know-how und Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher ist der #hansfactor in jedem hansgrohe Produkt spürbar, damals und heute. Die Energie und der Drang zum stetigen Werkeln und Tüfteln reicht von revolutionären Badinnovationen bis hin zu zukunftsweisenden Technologien beim Wassersparen. Es entstanden die Fortentwicklung der Handbrause mit edlem und funktionalem Porzellangriff oder auch die erste Brausenstange Unica, die das Duschen salon- und alltagsfähig machten. Mit der Mistral Eco Brause, die den Wasserverbrauch damals um 50% reduzierte, wurde ein Meilenstein in Richtung nachhaltiger Zukunft gelegt. Eine Übersetzung ins digitale Zeitalter fand das Streben nach klimafreundlichen Lösungen im eigens entwickelten hansgrohe Wassersparrechner. Das Tool kalkuliert die Wasser – und Budgeteinsparungen, die durch einen Wechsel auf hansgrohe Produkte mit EcoSmart und CoolStart Technologie erreicht werden können. Mit der iBox erhielt die lang ersehnte Wahlfreiheit und Flexibilität in System und Design Einzug ins Badezimmer. Dank ihrer Installation lässt sich das Bad jederzeit um- und aufrüsten, ohne dass dabei vorher ein Brausensystem ausgewählt sein muss. RainTunes, das multisensorische, digitale Duschsystem der Premiummarke oder auch die neue Duschkollektion Pulsify mit mikrofeinem PowderRain Strahl schreiben die innovationsgetriebene Erfolgsgeschichte der Marke weiter.

Internationale Sichtbarkeit für die #hansfactor-Kampagne

Die Kampagne wird international an den relevanten Brand Touchpoints ausgerollt. Mit kreativen Videotrailern über die Meilensteine der Marke und motivierenden Kurzclips über die gelebte Innovationskraft wird der #hansfactor vor allem auf den Social Media Kanälen in den verschiedenen Märkten sichtbar. Auch das BORA – hansgrohe Radsportteam macht den #hansfactor erfahrbar. Denn anpacken, ausprobieren und nie aufhören besser zu werden - Das gilt auch für Spitzensportler. So feiern auch die Profis des BORA – hansgrohe Rennrad-Teams das Jubiläum der Unternehmensgruppe und den #hansfactor. Mit dem Ziel taktgebend zu sein und motiviert durch die treibenden Klänge der WaterTunes by Hansgrohe können sich die Zuschauenden auf Höchstleistung bei der diesjährigen Tour de France freuen. Weitere Überraschungen während der Frankreich-Rundfahrt wie ein Jubiläumstrikot und ein Auftritt ganz im Stile des #hansfactors sind ebenfalls geplant. Das Musikalbum WaterTunes von Hansgrohe können Sie sich auch unter www.hansgrohe-group.com/de/watertunes anhören.

Weitere Informationen zur #hansfaktor Kampagne sind unter www.hansgrohe.de/hansfactor verfügbar.

Zusätzliche Hintergründe zur Jubiläumskampagne können unter folgendem Link abgerufen werden: www.hansgrohe-group.com/de/ueber-uns/120-jahre-hansgrohe

Das Musikalbum WaterTunes von Hansgrohe können Sie sich auch unter www.hansgrohe-group.com/de/watertunes anhören.