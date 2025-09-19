Am 17. September 2025 hätte der Gründer der Grünbeck AG seinen 100. Geburtstag gefeiert. Sein Lebenswerk prägt bis heute das Unternehmen und die Branche.

Am 17. September 2025 wäre Josef Grünbeck 100 Jahre alt geworden. Der Gründer der heutigen Grünbeck AG war ein Mann mit Visionen, der früh erkannte, wie essenziell hygienisch einwandfreies Wasser für die Lebensqualität der Menschen ist. Mit technischem Know-how, unternehmerischem Mut und einem tiefen Verantwortungsbewusstsein legte er 1949 den Grundstein für ein Unternehmen, das heute weltweit Standards in der Wasseraufbereitung setzt.

Was mit dem Vertrieb von Produkten zur Wasseraufbereitung begann, entwickelte sich unter seiner Führung zu einem der angesehensten Unternehmen der Branche. Heute arbeiten über 750 Expertinnen und Experten bei der Grünbeck AG in Höchstädt an der Donau. Der Anspruch ist geblieben: Menschen weltweit mit qualitativ hochwertigem Wasser zu versorgen.

Josef Grünbeck war überzeugt davon, dass Wasser nicht nur ein technisches Medium, sondern ein Lebensmittel ist – eine Haltung, die bis heute die Unternehmenskultur prägt. Unter dem Leitspruch „Wir verstehen Wasser“ entwickelt Grünbeck nachhaltige Lösungen zur Ressourcenschonung und Verbrauchssenkung – von der Trinkwasseraufbereitung über Systeme für Heiz- und Kühlsysteme bis hin zur Reinstwasseraufbereitung für die Wasserstofferzeugung.

Ein besonderes Anliegen war Josef Grünbeck stets die soziale Verantwortung. Bereits 1968 führte er das „Grünbeck-Beteiligungsmodell der sozialen Partnerschaft“ ein – ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. „Ein Unternehmen ist nur so stark wie die Menschen, die es tragen“, sagte Grünbeck einmal. 2010 folgte die Gründung der gemeinnützigen „Loni und Josef Grünbeck-Stiftung“, die bis heute stabile Gesellschafterverhältnisse und eine solide Unternehmenszukunft sichert.

Die Innovationskraft des Unternehmens zeigt sich in zahlreichen Patenten, Gebrauchsmustern und Marken. Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 sowie länderspezifische Qualitätsnachweise unterstreichen den hohen Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit. Mit einem Umsatz von rund 160 Millionen Euro jährlich und einer weltweiten Präsenz erfüllt das Unternehmen den Anspruch, Menschen weltweit mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu versorgen.

Zum 100. Geburtstag ihres Gründers erinnert die Grünbeck AG mit einer Reihe von Zitaten und Geschichten an Josef Grünbeck – einen Mann, der mit seinem Denken und Handeln die Welt des Wassers verändert hat. Im Jahr 2012 verstarb er im Alter von 87 Jahren. Sein Vermächtnis lebt weiter: in den Produkten, in der Unternehmenskultur und im täglichen Einsatz für sauberes Wasser.

„Man muss die Dinge erledigen, bevor sie geschehen“ – dieser Satz von Josef Grünbeck ist heute aktueller denn je. Er steht für Weitsicht, Verantwortung und den Mut, Zukunft zu gestalten.

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagierte sich Josef Grünbeck auch politisch sowohl als Mitglied des Bayerischen Landtags und als Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Für seine Verdienste wurde er 1993 mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland sowie dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.