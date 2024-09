Der Tramper auf der Autobahn

Ein Tramper stand auf einer Raststätte an der Auffahrt zur A7 in Richtung Kassel und hielt ein Schild „Würzburg“ in die Fahrbahn. Da der deutsche Autofahrer immer korrekt, ordnungsliebend und korrekturbereit ist, hielt nach wenigen Minuten das erste Fahrzeug, um den jungen Mann auf seinen Irrtum hinzuweisen.

Darauf drehte der Tramper sein Schild um (auf der Rückseite stand natürlich „Kassel“) und sagte zum Autofahrer: „Ach herrje, dann habe ich das Schild ja tatsächlich falsch herum gehalten. Lieben Dank für Ihren Hinweis. Aber sagen Sie bitte, Sie fahren doch Richtung Kassel, würden Sie mich mitnehmen?“

Der junge Mann stand bei seinen Reisen mit dieser intelligenten Idee selten länger als zehn Minuten am Straßenrand.

Als Badspezialist sollten Sie ebenfalls mit intelligenten Beratungssystemen arbeiten. Mit einer (von HaZweiOh erarbeiteten) zehnminütigen Leistungspräsentation gelingt es Ihnen Badinteressenten von Badtouristen zu unterscheiden. Entscheiden Sie sich dafür, statt 10 – 12 Stunden, zukünftig nur zehn Minuten für den Beratungsprozess aufzuwenden.

