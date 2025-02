Panasonic Heating & Cooling Solutions verleiht auch in diesem Jahr wieder die PRO Awards an innovative deutsche Kälte- und Heizungsbauer. Mit dieser länderübergreifenden Auszeichnung, die vor 10 Jahren ins Leben gerufen wurde, würdigt der Hersteller die besten Projekte der Heizungs-, Lüftungs-, Kühl- und Kältebranche in ganz Europa, die innovative und nachhaltige Lösungen von Panasonic implementiert haben. Bewerber aus Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz können ihre Projekte für die PRO Awards 2025 ab sofort einreichen!

Mit den Panasonic PRO Awards werden herausragende Leistungen bei der Planung, Installation und Inbetriebnahme von Panasonic Heiz- und Kühllösungen ausgezeichnet. Alle Projektbeteiligten, von Architekten, Ingenieure und Beratern bis zu Händlern und Installateuren sind eingeladen ihre außergewöhnlichen Projekte für den diesjährigen Preis in vier Kategorien einzureichen. Die Gewinner werden zu einer Reise in die Tschechische Republik eingeladen, wo auch die Preisverleihung stattfinden wird. In der kürzlich erweiterten Fabrik des Unternehmens in Pilsen haben die Gewinner die Möglichkeit, den Herstellungsprozess der Aquarea-Wärmepumpen aus erster Hand zu erleben.

"Wir freuen uns sehr, die Rückkehr der PRO Awards ankündigen zu können, mit denen die energieeffizientesten, kreativsten und effektivsten Installationen unserer Technologie in ganz Europa ausgezeichnet werden", freut sich Albert Blasco, European Marketing Manager HVACR bei Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe. "Es ist eine fantastische Gelegenheit, unsere Händler, Berater und Installateure ins Rampenlicht zu rücken, die hart daran arbeiten, ihren Kunden nachhaltige Heiz-, Kühl- und Kältesysteme zu liefern."

Die PRO Award-Kategorien decken ein breites Spektrum von Anwendungen ab. Sie sollen zeigen, wie die Technologie von Panasonic sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern echte Vorteile bietet. Dabei legt die Jury besonderen Wert auf herausragende Projekte, die sich durch hohe Qualität, Leistung, Ästhetik und Effizienz auszeichnen.

Projekte können in vier Kategorien eingereicht werden: bestes Wohnbauprojekt, bestes Gastgewerbeprojekt, bestes Einzelhandelsprojekt und bestes kommerzielles Projekt. Zusätzlich zu den genannten Bereichen wählt die Jury unter den Finalisten auch die herausragendsten Projekte in den Kategorien bestes innovatives Projekt, bestes nachhaltiges Projekt, bestes Projekt mit natürlichen Kältemitteln sowie Luftqualität in Innenräumen aus.

Die Gewinner werden von einer Jury aus Experten von Panasonic und Marta San Román, Generaldirektorin des AFEC und Mitglied des Vorstands des Europäischen Wärmepumpenverbands (EHPA), ausgewählt.

Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen die Projekte in Europa angesiedelt sein und zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Dezember 2024 abgeschlossen worden sein. Die Frist für die Einreichung von Beiträgen ist der 28. März 2025, über das Online-Formular. Die Gewinner werden im Sommer 2025 bekannt gegeben.

Die Teilnahme an den PRO Awards ist kostenlos und steht allen Projekten offen, bei denen Klima-, Heizungs-, Kühl- und/oder Kälteanlagen von Panasonic zum Einsatz kommen und zu einer der oben genannten Kategorien passen. Pro Projekt darf nur ein Beitrag eingereicht werden, mit der Erlaubnis aller Hauptbeteiligten. Jeder qualifizierte Teilnehmer erhält einen tragbaren nanoe™ X-Generator.

Weitere Informationen, häufig gestellte Fragen (FAQ) und vollständige Angaben zu den Teilnahmekriterien finden Sie unter www.aircon.panasonic.eu.