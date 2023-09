Es war ein Meilenstein - von der Idee, über das Zusammenspiel bis zum Markenauftritt. Vor 10 Jahren erblickte ELEMENTS in der Bremer Teneverstraße das Licht der Welt. Aus regionalen und schon vom Namen an das jeweilige Großhandelshaus gekoppelten Badideen-Ausstellungen ist ein bundesweit an über 270 Standorten gelebtes Konzept und eine starke Marke geworden, die bei der repräsentativen Umfrage „Service Champion“ sieben Mal in Folge zur Nummer 1 unter Deutschlands Badausstattern gewählt wurde. Die Ausstellung des Fachhandwerks feiert am 19. September 2023 ihren 10. Geburtstag. Grund genug, um gemeinsam mit dem Fachhandwerk auf eine besondere Entwicklung zu blicken.

„Als ich damals das erste Mal von ELEMENTS hörte, war ich verwundert, warum man die Ausstellung als Marke vom Großhandel entkoppelt. Diese Verwunderung hat sich aber schnell gelegt“, erinnert sich John Kessel, Geschäftsführer der Kessel GmbH & Co. KG aus Bornheim, an die Anfangszeit des neuen Ausstellungskonzepts. Marc Schröder, Geschäftsführer der Firma Heizung Sanitär Schröder GmbH & Co. KG, setzte sich frühzeitig mit der Gestaltung der Ausstellung auseinander, insbesondere dem Abschied von einer reinen Kojenpräsentation hin zu individuellen Produktvorstellungen: „Beim ersten Blick auf das Konzept des Rundlaufs mit den einzelnen Produktbereichen war ich zunächst skeptisch. Dennoch habe ich es ausprobiert und schnell festgestellt: Wir können uns dadurch bei der Beratung auf das Wesentliche konzentrieren.“

Das Zusammenspiel mit dem Fachhandwerk, von der ersten Beratung bis zur feierlichen Übergabe des neuen Traumbads, bildet den Kern von ELEMENTS. Das Fachhandwerk genießt 100 Prozent Sortimentsfreiheit, 100 Prozent Kalkulationshoheit und ist Vertragspartner des Endkunden. Die Betriebe entscheiden selbst, in welchem Rahmen die Ausstellung bei einem Projekt unterstützt. Ein Vorteil, den Hendrik Wendt, Geschäftsführer der Firma Henry Wendt aus Gröditz, sehr schätzt: „Als Betrieb haben wir eine eigene Badausstellung und nutzen gleichzeitig den Service von ELEMENTS Riesa, Radebeul und Klipphausen. Das hat sich in den vergangenen Jahren richtig gut eingespielt. Wie bei uns sind auch bei ELEMENTS die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon länger dabei. Zunächst beraten wir die Kunden in unserer Ausstellung, decken hier schon eine Menge ab. Bei weitergehenden Wünschen schicken wir sie zu ELEMENTS. Die dortigen Experten bekommen von uns den Grundriss und eine Vorauswahl der Produkte. Das macht es vor Ort noch effektiver. Die angepasste Planung, das Angebot und die Bemusterungsliste schickt uns ELEMENTS nach der Beratung. Die Preise bekommt der Kunde dann wieder von uns, inklusive der dazugehörigen Installationsarbeiten. ELEMENTS kann in meinem Namen und auf meine Rechnung auch direkt an den Endkunden verkaufen, etwa wenn ein Kunde ein Badmöbel sucht. Damit haben wir dann sehr wenig Aufwand und alle einen Vorteil. Das gesamte Zusammenspiel mit den Ausstellungen sorgt bei uns für große Zeitersparnis und Arbeitserleichterung, die wirklich wichtig ist, weil wir über die Badgestaltung hinaus auch weitere umfangreiche Themen wie moderne Heizungssysteme, Fliesen und Trockenbau abdecken.“

Marc Schröder arbeitet von Anfang an mit ELEMENTS in Tenever zusammen, mit der Pilotausstellung, die er damit von der Pike auf kennt: „Im Team mit dem Badverkäufer führen wir die Kunden zielgerichtet durch die Ausstellung und sorgen sehr oft direkt vor Ort für den Abschluss. Jeder bringt seine Stärken ein - vom Wissen über die Gegebenheiten beim Kunden bis zu den tiefen Produktkenntnissen. Wir sind als Betrieb so aufgestellt, dass wir so gut wie immer bei der Beratung dabei sind. Vorher waren wir beim Kunden und bringen zum Termin eine 3D-Planung mit. Die Abläufe im Beratungsgespräch sind schlank und effizient, das erhöht unsere Effektivität und sorgt für zufriedene Kunden. Je nach Auftragslage sind wir teilweise mehrmals wöchentlich in der Ausstellung. Bei ELEMENTS stimmt für mich das Gesamtkonzept und die Arbeit mit den Leuten.“

John Kessel schätzt die lokalen und digitalen Stärken des Ausstellungskonzepts: „Vor fünf bis sechs Jahren habe ich bei uns den Bäder-Bereich übernommen und von Anfang an eng mit ELEMENTS Bonn zusammengearbeitet. Inzwischen ist ELEMENTS für mich viel mehr als die Ausstellung. Ich nutze elements a, die virtuelle Ausstellung und den 3D-Badplaner. Die Ausstellung ist für mich Gold wert, weil ich selbst nicht die Fläche habe, die ganze Vielfalt der Produkte zeigen zu können. Auf die Badberater ist Verlass, in all den Jahren habe ich nie eine negative Erfahrung gemacht und spare durch ihre Unterstützung viel Zeit ein. Das gilt auch für die Kommunikation und Projektplanung über elements a. In dem Tool sind wir immer auf dem aktuellen Stand, müssen nicht aufwändig Mails hin und her schicken. Was bei meinen Kunden unglaublich gut ankommt, ist die virtuelle Ausstellung auf meiner Webseite. Über dieses digitale Tool können sie sich vorab entspannt bei ELEMENTS umsehen, bekommen eine Orientierung und sagen mir teilweise danach schon, welches Produkt sie aus welcher Koje gerne hätten. Das vereinfacht die Arbeit deutlich.“

ELEMENTS setzt seit zehn Jahren Trends, verbindet das lokale Ausstellungskonzept vor Ort mit virtuellen Möglichkeiten im Netz, um den Weg zum neuen Bad noch einfacher zu machen. Markus Hahn, Geschäftsführer der ELEMENTS GmbH, freut sich auf die nächsten zehn Jahre: „Das Jubiläum, vor allem aber die Rückmeldungen und das täglich gelebte Zusammenspiel mit dem Fachhandwerk und der Industrie zeigen, dass wir vor 10 Jahren genau den richtigen Weg eingeschlagen haben. Wir sind nicht nur Arbeitgeber von knapp 1.000 ELEMENTS-Kolleginnen und Kollegen, sondern auch ein starkes Team mit dem Fachhandwerk, das beweist: die Modernisierung oder der Neubau eines Badezimmers gehören immer in die Hände von Profis.“