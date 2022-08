„Mit Platz 1 beim Digital Lab Award ist das Hansgrohe InnoLab nun ein Benchmark unter den Innovationseinheiten im deutschsprachigen Raum“, freut sich Steffen Erath, Head of Innovation & Sustainability (Bild links), bei der Hansgrohe Group. „Mit den richtigen Menschen, dem richtigen MindSet und der richtigen Methodik kann man selbst in einem unscheinbaren Tal im Schwarzwald erfolgreich und vor allem nachhaltig innovieren.“ Copyright: Hansgrohe SE

Pfiffige und umsatzträchtige Produktideen fallen nicht vom Himmel. Das Erfinden innovativer Produkte ist ein kreativer Prozess, der Ruhe, Zeit und unkonventionelles Denken erfordert. Neben der klassischen Forschungs- und Entwicklungsabteilung verfügt die Hansgrohe Group aus Schiltach im Schwarzwald seit 2017 auch über ein InnoLab. Diese Ideenschmiede, etwas abseits von Stammsitz und Tagesgeschäft gelegen, geht bei der Innovationsentwicklung neue Wege. „Kreativität muss fließen. Innovationsteams sollen in einen Flow-Modus kommen und Ablenkungen ausblenden, um sich spielerisch auf das Wesentliche zu konzentrieren“, beschreibt Steffen Erath, Head of Innovation & Sustainability bei der Hansgrohe Group, die Arbeitsweise seines 16-köpfigen Teams. Dabei gibt es einen klar definierten Innovationsprozess, der an die Arbeitsweise von Start-ups angelehnt ist. Die Teams genießen große Freiheiten in der Erarbeitung von Konzepten. Alle drei Monate gibt es jedoch fixe Termine, in denen die Fortschritte präsentiert werden. Ein „InnovationBoard“ entscheidet, ähnlich einem Investor, welches Konzept weiterverfolgt oder gestoppt wird. Seit diesem Jahr spielt dabei auch Nachhaltigkeit eine noch wichtigere Rolle: Es wurden dezidierte Green Innovation Teams aufgebaut, die sich auf nachhaltige und soziale Innovationen fokussieren. „Wir stehen vor gewaltigen Umwelt- und gesellschaftlichen Problemen. Dieses Jahrzehnt ist die Dekade der Entscheidungen“, erklärt Steffen Erath. „Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Innovationsmethodik: Weg von der alleinigen Nutzerzentrierung hin zur integrierten Planetenzentrierung. Ich glaube gerade hier in Deutschland, in Europa, dem Epizentrum der Nachhaltigkeitsbewegung haben wir optimale Voraussetzungen um grünen Innovationen eine Chance zu geben.“

Umsatzstark und ausgezeichnet

Mit ihrem Motto „Explore new ways of water experience“ (dt. Neue Wege des Wassererlebens erkunden) spürt das InnoLab zusätzliche Wachstumschancen jenseits des Hansgrohe Kerngeschäfts auf. Der Aufwand und die Investitionen lohnen sich: Im Hansgrohe InnoLab wurden bereits die digitalen Produkte der Marke hansgrohe aus der Taufe gehoben - ausgeklügelte und multisensorische Programme, die eine neue Ära des Duschens einläuten. Ein weiteres Produkt-Highlight ist die hansgrohe DogShower, ein neuartiger Brausekopf, der auf die Bedürfnisse von Hunden und ihren Haltern abgestimmt ist. Besondere Wasserstrahlen und Massagenoppen ermöglichen eine gründliche und angenehme Reinigung von Fell und Pfoten.

Belohnt wurde das Innovationsteam des Armaturen- und Brausenherstellers nun auch mit dem 1. Platz in der Kategorie Innovation Lab des Wirtschaftsmagazins Capital. Für ihre Studie „Konzerne auf den Spuren von Startups“ haben die Unternehmensberatung Infront Consulting und Capital die erfolgreichsten Innovationseinheiten von Konzernen und Mittelständlern ermittelt. Die Autoren der Studie, Dr. Felix Lau und Lea- Theresa Münch, haben bei den knapp 60 teilnehmenden Einheiten die Dimensionen Wachstum & Potenzial, Geschwindigkeit und Kommerzieller Erfolg analysiert und bewertet. Die Studie ist unter www.infront-consulting.com als kostenfreier Download einsehbar.

Der Digital Lab Award wurde bei einer Abendveranstaltung am 17. August 2022 in Berlin vergeben. „Mit unserem ersten Platz ist das Hansgrohe InnoLab ab sofort ein Benchmark unter den Innovationseinheiten im deutschsprachigen Raum“, freut sich Steffen Erath. „Mit den richtigen Menschen, dem richtigen MindSet und der richtigen Methodik kann man selbst in einem unscheinbaren Tal im Schwarzwald erfolgreich, zeitgemäß und vor allem nachhaltig innovieren.“

Über INFRONT CONSULTING & MANAGEMENT GMBH

Infront wurde 2004 gegründet und berät Unternehmen in den Bereichen Strategie, Innovation und Transformation. Seit 2018 ist Infront eine hundertprozentige Tochter der KPS AG aus München. Gemeinsam nutzen die Unternehmen Know-how und Ressourcen, um Kunden von der strategischen Ausrichtung über die präzise Gestaltung schlüsselfertiger, branchenspezifischer Prozessketten bis zur umfassenden Technologie- und Organisations-Implementierung zu begleiten.

Über CAPITAL Magazin

CAPITAL bestimmt seit 60 Jahren den Wirtschaftsjournalismus in Deutschland. Seit jeher basiert die Reputation der Marke auf der Top-Kompetenz im Bereich Geldanlagen sowie Kreativität und analytische Substanz in Reportagen über Unternehmen, die Weltwirtschaft und die großen Trends in unserer Gesellschaft. Mit seinem Konzept ist CAPITAL das meistgelesene Wirtschaftsmagazin Deutschlands (AWA 2021).