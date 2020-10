„Je nach Bedarf können die Kosten für den kurzfristigen Einsatz mobiler Heizzentralen günstiger sein als die Kosten für eine vorschnelle Modernisierung. Der Eigentümer spart sich außerdem die kostspielige Vorhaltung von Reserveanlagen und damit zusätzliche Investitions- und Instandhaltungskosten“, erklärt Christian Hahn, Geschäftsführer der Qio GmbH, die sich auf die Vermietung mobiler Wärme spezialisiert hat.

„Im industriellen Bereich steht natürlich ein reibungsloser Prozessablauf an oberster Stelle“, so Christian Hahn. Mit mobiler Wärme auf Knopfdruck kann sichergestellt werden, dass auch im Notfall keine Produktionsausfälle entstehen und die Fertigung weiterläuft.

Qio liefert diese mobile Wärme schnell und zuverlässig im fahrbaren Anhänger oder als stationäre Containerheizzentrale. Und das nicht nur im Notfall, weiß Christian Hahn: „Unsere Heizzentralen bringen ein großes Stück Flexibilität mit, das den Planungs- und Handlungsspielraum erweitert. So kann beispielsweise ein Teil der Produktion ganz unkompliziert an einen anderen Standort verlegt werden, indem die Heizzentrale einfach mit umzieht. Möglich ist auch, in einem Neubau die Produktion schon anlaufen zu lassen, während sich die eigentliche Technik noch im Bau befindet. Hier sorgen wir mit einer transportablen Heizzentrale schon vorab für die nötige Wärme.“

Neben der finanziellen Flexibilität profitieren Qio-Kunden außerdem von einem weiteren entscheidenden Vorteil: maximaler Transparenz. Denn alle Qio Heizzentralen sind digitalisiert und über das Monitoringportal QioLive rund um die Uhr online einsehbar.

Weitere Infos und Sofortangebot unter www.qio.de