Viele hilfreiche Tools, die Fachhandwerkern die tägliche Arbeit erleichtern, wie z.B. die Aufmaß-App, der Partnershop und der Shower-Set Konfigurator gebündelt in einem – das ist der HSK Partnerbereich. Im Partnerbereich auf www.hsk.de oder mobil über die HSK App können z.B. Aufmaße digital beim Kunden aufgenommen werden. Dank des HSK Partnershops ist das Produktsortiment nur noch einen Klick entfernt. Mit Hilfe von Konfiguratoren können SHK-Profis ihre Kunden bestens beraten und die Möglichkeiten der Badgestaltung gleich digital veranschaulichen. Zudem finden sich dort zusätzliche Informationen zu HSK Produkten, Montagevideos, Informationen zu allen wichtigen SHK Terminen und Werbemaßnahmen zum Herunterladen. Dabei hat jeder SHK-Profi die Möglichkeit sich einen eigenen Account anzulegen und von den Vorteilen des Partnerbereichs oder Aktionen im Newsletter zu profitieren.

Der Partnerbereich von HSK Duschkabinenbau bietet Fachhandwerkern viele Vorteile und praktischen Lösungen. Dabei ist er übersichtlich und selbsterklärend gestaltet, sodass sich die benötigten Daten sowie Informationen schnell und einfach finden lassen. Ob am Computer im Büro oder mobil über Smartphone bzw. Tablet, der Online-Service im HSK Partnerbereich bietet das Rundum-sorglos-Paket für jeden SHK Profi.

Einfach, schnell und sicher: Die Aufmaß-App in der HSK App

Die Aufmaß-App von HSK Duschkabinenbau erleichtert die tägliche Arbeit des SHK-Profis um ein Vielfaches. Ein großer Vorteil ist beispielsweise, dass ein Aufmaß, welches beim Kunden vor Ort über die Aufmaß-App per Tablet oder Smartphone aufgenommen wurde, später am Computer im Büro nochmals eingesehen und gegebenenfalls Änderungen vorgenommen werden können. Ein Aufmaß mit Blatt und Stift gehört somit der Vergangenheit an. Das digitalisierte Duschkabinen-Aufmaß kann dem Kunden direkt vor Ort als Skizze zur besseren Vorstellung gezeigt werden. So ist es möglich, von der Raumhöhe bis zum Fliesenspiegel, alle notwendigen Werte einzutragen. Die Maße sind hierbei auch für Wandschrägen und Sondermaße anpassbar. Überdies werden alle wichtigen Daten durch die einfache Menüführung abgefragt, sodass nichts vergessen werden kann – von der gewünschten Duschkabine bis hin zu Transport und Montage im Bad des Kunden. Falls es zusätzliche Besonderheiten im Bad gibt, kann der Handwerker ganz bequem eigene Anmerkungen formulieren und die Dokumentation für das Aufmaß mit einer Skizze oder einem Bild versehen. Auch ist es möglich, dem Kunden im Anschluss ein konkretes Aufmaßdokument vorzulegen, ein Angebot zu erstellen sowie die gewünschte Duschkabine zu bestellen. Der beratende Fachhandwerker hat mit nur einem Termin mehrere Arbeitsschritte erledigt. Eine aufwendige Nachbereitung des Verkaufstermins durch Reinzeichnung und Zusammentragen aller Informationen ist nicht mehr nötig. Die App arbeitet schnell und sicher, ist anwenderfreundlich und spart viel Zeit. Sie ist das ideale Hilfsmittel für jeden Bad-Profi. Ein weiterer Vorteil: Die App kann plattformübergreifend genutzt werden. Jedes Aufmaß, das auf einem Gerät begonnen wird, kann auf jedem iOS oder Android und zudem im Webbrowser am PC über den Partnerbereich weiterbearbeitet und abgeschlossen werden. Praktisch: Alle Daten können auch offline in der App eingetragen werden. Sobald wieder eine Internetverbindung verfügbar ist, synchronisiert die App automatisch die Daten fehlerfrei sowie sicher und sind unter „Meine Aufmaße“ zu finden.

Ganz bequem online bestellen

Doch der Partnerbereich bietet neben der Aufmaß-App noch mehr Vorteile für den SHK-Profi. Er kann über den Partnershop auf das Gesamtsortiment von HSK Duschkabinenbau zugreifen. Die passende Duschkabine kann so ganz einfach zusammengestellt und bequem online bestellt werden. Auch Heizkörper, Duschwannen und vieles mehr können einfach und komfortabel dem Warenkorb hinzugefügt werden. Den Überblick über die getätigten Bestellungen vereinfacht eine eigene Bestellübersicht, in der die letzten 90 Tage einsehbar sind. Zusätzlich gibt es 2 % Rabatt auf jede Online-Bestellung. Sollten mit der Zeit Ersatzteile für einzelne Duschkabinen benötigt werden, können diese über den Ersatzteilshop im Partnerbereich jederzeit geordert werden. Wenn es mal schnell gehen muss: viele HSK Produkte sind im Partnershop auch als SpeedLine-Artikel, d.h. über das HSK Schnell-Lieferprogramm, erhältlich.

Shower-Sets und RenoDeco konfigurieren

Weitere, sehr hilfreiche Tools für den Alltag des SHK-Profis sind die Konfiguratoren für Shower-Sets, RenoDeco Individualdrucke und Fliesenspiegel. Ganz neu im Partnerbereich ist der Shower-Set Konfigurator. Aus Einzelteilen des gesamten Shower & Co Sortiments können ab jetzt online individuelle Shower-Sets zusammengestellt werden. Von Armatur über Schlauch bis zur Halterung sind alle Produkte in den Designlinien Rund, Eckig oder Softcube kombinierbar. Mit dem Individualdruck-Konfigurator für RenoDeco Dekorplatten wird im Vorhinein eine Ansicht mit dem Wunschmotiv erstellt, damit das Ergebnis perfekt zur neuen Duschkabine und dem Bad des Kunden passt. Hierbei kann die Wahl auch auf eigene Motive des Kunden oder individuelle Dekore aus der HSK Fotogalerie fallen. Sollen im Duschbereich Fliesen verlegt werden, bringt der Fliesenspiegel-Konfigurator zusätzliche Erleichterung. Ob Duschkabinenmontage Glasmitte, Außen- oder Innenkante Profil auf Fuge – je nach Serie, Duschkabinenart und Größe wird die Befliesung des Nassbereichs grafisch dargestellt und es werden konkrete Maße angegeben. Somit kann beim Verlegen nichts mehr schiefgehen. Montagevideos und -anleitungen für Duschkabinen, RenoDeco oder Shower & Co erleichtern den Aufbau und verhindern mögliche Fehler.

Weitere Services und Hilfestellungen für den Arbeitsalltag

Zahlreiche Zusatzinformationen machen den HSK Partnerbereich zu einem Rundum-sorglos-Paket: Dank des Partnerbereichs werden keine wichtigen Termine wie Seminare und Schulungen oder Messen mehr verpasst. Zudem können Printmedien wie z.B. Kataloge und Preislisten heruntergeladen werden. Fachhandwerker haben zusätzlich die Möglichkeit individualisierte Werbemaßnahmen mit ihrem Logo zu bestellen und so schnell und professionell in ihrem Namen werben. Über die Badplandaten können Produktdaten bezogen werden und in die verschiedenen Fachhandwerker Badplansoftwares integriert werden. Auch nützliche Videos etwa zur Montage der Aperto Duschkabine oder zu Teilsanierungen mit RenoDeco sind schnell und einfach abrufbar. Ausschreibungstexte und Bilder stehen ebenfalls für Werbezwecke zur Verfügung. Zur weiteren Unterstützung bei enger Auftragslage gibt es die Möglichkeit, den hauseigenen Duschservice von HSK Duschkabinenbau für Aufmaße oder sogar Montage zu beauftragen. Eine Übersicht über die Duschserviceaufträge ist ebenfalls im Partnerbereich hinterlegt.