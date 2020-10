Schnellere Alterung durch thermische Desinfektion

Thermische Desinfektion stresst nicht nur Mikroorganismen, sondern das gesamte System. Die über Gebühr erwärmten Werkstoffe dehnen sich aus. Sofern bei hartem Wasser keine entsprechenden Maßnahmen gesetzt werden, steigt die Kalkausfällung und führt zu Ablagerungen, die ihrerseits wieder einen idealen Nährboden für Mikroorganismen bilden. Darüber hinaus reduzieren die hohen Temperaturen auch die Lebensdauer der Installationswerkstoffe, sind diese doch auf Dauertemperaturen von maximal 70 °C ausgelegt. 100 Stunden bei 80 °C lassen beispielsweise Trinkwasserrohre um 50 Jahre altern. Mögliche Folgen sind Wasserschäden durch Undichtigkeiten.

Thermische Desinfektion ausschließlich anlassbezogen

Aus diesen Gründen ist es eine längst etablierte Regel der Technik, eine thermische Desinfektion niemals präventiv, sondern nur anlassbezogen durchzuführen. Wird im Zuge einer Probenahme eine nicht tolerierbare mikrobielle Kontamination festgestellt, so wird das System hochgeheizt und alle betroffenen Anlagenteile und Entnahmestellen werden mit der beaufschlagten Temperatur von 70 °C für mindestens drei Minuten oder alternativ 65 °C für mindestens zehn Minuten gespült. Damit die benötigte Wärmemenge bereitgestellt werden kann, ist es zulässig, den Durchfluss an den Entnahmestellen soweit zu reduzieren, dass die erforderliche Temperatur gehalten werden kann. Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch zum Abkühlen der Kaltwasserleitungen auf eine hygienisch unkritische Temperatur ist im Anschluss an eine thermische Desinfektion unbedingt eine umfassende Kaltwasserspülung erforderlich.

Mikrobiologisches Wachstum durch nicht bestimmungsgemäßen Betrieb

Werden Anlagen entsprechend der allgemein anerkannten Regeln der Technik geplant und errichtet, liegt die Ursache einer auftretenden mikrobiologischen Kontamination in den meisten Fällen in einem nicht bestimmungsgemäßen Betrieb. Dieser liegt vor, wenn das Wasser länger als 72 Stunden in einzelnen Bereichen der Hausinstallation stagniert. Ist eine entsprechende Entnahme durch die reguläre Nutzung nicht gewährleistet, so sind gemäß VDI/DVGW 6023 Spülmaßnahmen zu setzen. Diese können beispielsweise durch das Reinigungspersonal durchgeführt werden. Stehen die erforderlichen Ressourcen nicht zur Verfügung, sind automatische Spülsysteme am Point-of-Use die erste Wahl.

Auf Nummer sicher: Stagnationsfreispülung WimTec Gesamtkonzept HyPlus

Mit dem klaren Fokus auf Kostenersparnis, Sicherheit und Hygiene bietet WimTec elektronisch gesteuerte Wasserentnahmestellen, die stagnierendes Wasser bedarfsgerecht ausspülen und so den regelmäßigen und vollständigen Wasseraustausch sicherstellen. Die Freispülung erfolgt nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung; bei regelmäßiger Entnahme wird keine weitere Spülung ausgelöst. Die intelligente Elektronik lässt sich auf die örtlichen Anforderungen einstellen und weiß, wann und wie lang die Wasserabgabestelle das letzte Mal benutzt wurde. Damit hemmt sie zuverlässig die Vermehrung von Legionellen in der Trinkwasserinstallation und schafft Sicherheit für Nutzer und Betreiber.

Fazit

Desinfektionsmaßnahmen sind ein Spiel mit dem Feuer. Wenn sie unbedingt erforderlich sind, ist ihr Einsatz unumstritten. Das präventive, periodische Hochheizen als Alternative zu einem bestimmungsgemäßen Betrieb ist allerdings schon längst nicht mehr zeitgemäß.