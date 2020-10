Seit mehr als 15 Jahren ist die Schornsteintechnik Neumarkt der Ansprechpartner für alles rund um die moderne Schornstein- und Abgastechnik.

Die immer größer werdende Nachfrage nach alternativen, „grünen“ Baustoffen im Privat- und Gewerbebau hat auch die Schornsteintechnik Neumarkt zum Anlass genommen, um ein konventionelles Produkt neu zu gestalten: Dachdurchführungen mit Elastomere- anstatt Bleischürzen!

Lange Zeit waren Dachdurchführungen mit Bleischürzen der Standard zum Abdichten von Durchbrüchen in Dächern. Durch äußere Umwelteinflüsse, wie z.B. Regen, setzen solche Dachdurchführungen mit Ausschwemmung Schadstoffe frei. Diese gelangen so in die Regentonne oder sogar ins Grundwasser.

Durch den immer stärkeren Zuwachs im ökologischen und umweltfreundlichen Bausektor sind diese konventionellen Dachdurchführungen nicht mehr zeitgemäß oder zu rechtfertigen. Aus diesem Grund ist es notwendig, innovative und moderne Lösungen in dieser Sparte anzubieten, um für die Zukunft gewappnet zu sein: Bauteile aus schadstofffreien Produkten, die die Anforderungen an jetzige und zukünftige Gegebenheiten erfüllen.

Die Schornsteintechnik Neumarkt hat nun in Zusammenarbeit mit TTC Energie- und Abgastechnik eine nachhaltige, zukunftsorientierte Alternative zu den herkömmlichen Dachdurchführungen entwickelt. Diese neuen Dachdurchführungen erfüllen, wie auch die herkömmliche Produkte mit Bleischürze, alle Anforderungen an die Dichtheit der Dachhaut und lassen sich, dank Elastomere-Schürzen, ideal in den Recycling-Kreislauf zurückführen und bieten viele weitere Vorteile.

Zwei Typen von Elastomere-Schürzen sind nun in der Produktionsstätte der TTC Energie- und Abgastechnik in Sulzbürg entwickelt worden: Typ „Eco Green“ und Typ „Bio Elastisch“, welche an dieser Stelle vorgestellt werden.

Dachdurchführung Typ „Eco Green“

mit schwerer Elastomere-Schürzen-Ausführung

Zu verarbeiten wie Blei

Erhältlich in den Farben:

schwarz

rot / Terrakotta

Typ „Eco Green“ im Einsatz – fügt sich harmonisch ins Dachbild ein!

PASSEND FÜR ALLE PASSEND FÜR ALLE TYPEN UND SYSTEME - HERSTELLERUNABHÄNGIG

Typ „Eco Green“ besticht durch viele positive Aspekte:

Großzügige Schürzengröße

Hitzebeständig

UV-Beständig

Leicht zu verarbeiten wie Bleischürze

Selbst tragende, simple Montage

Funktionalität, Dichtigkeit und Einbindung wie Bleischürze

Verrottungsstabil, witterungs-, frost-, temperatur- und dauerhaft alterungsbeständig

Auch der zweite Typ „Bio Elastisch“ der neuen Dachdurchführungen erwartet den Kunden mit gewohnter Qualität „made in Germany“:

Dachdurchführung Typ „Bio Elastisch“

Selbstklebende Ausführung





Erhältlich in den Farben:

schwarz/anthrazit

braun

rot / Terrakotta

PASSEND FÜR ALLE TYPEN UND SYSTEME – HERSTELLERUNABHÄNGIG

Typ „Bio Elastisch“ bietet Ihnen attraktive Vorteile:

Großzügige Schürzengröße

Flexibel und Leistungsstark

UV-beständig & hohe Klebkraft

Bis zu 60% Dehnfähigkeit in Rollrichtung

Verrottungsstabil, witterungs-, frost-, temperatur- und dauerhaft alterungsbeständig

Die Vorteile dieser aus Naturkautschuk hergestellten Schürzen liegen klar auf der Hand und symbolisieren eindeutig den Stand der aktuellen Technik sowie die Notwendigkeit ökologischer Lösungen.

Kunden, die die neuen Produkte vorab testen konnten, berichteten einstimmig über die simple Montage und gute Handhabung im Arbeitsalltag mit den Dachdurchführungen. Es sei keine Umgewöhnung zu den herkömmlichen Schürzen aus Blei nötig. Bei der selbstklebenden Ausführung „Bio elastisch“ wurde vor allem die harmonische Einfügung in die Dachfläche gelobt. Bei der wie Blei verarbeiteten Durchführung „Eco Green“ wurde die hervorragende Haptik betont sowie dass diese Art der Schürze sich sogar leichter verarbeiten ließe als Blei.

Was im übrigen Europa bei der Abdichtung bereits Standard ist, produzieren die Schornsteintechnik Neumarkt und die TTC Energie- und Abgastechnik nun gemeinsam auch in Deutschland und garantieren durch eine eigene Fertigung in der Oberpfalz höchste Qualität, die den Ansprüchen des modernen Bauens in jedem Belang standhält.

Mit dieser und weiteren geplanten Veränderungen in der Produktion von Artikeln für die moderne Abgastechnik machen die Schornsteintechnik Neumarkt und die TTC Energie- und Abgastechnik einen wichtigen Schritt für eine saubere Umwelt.

TTC Energie & Abgastechnik GmbH

Mussinanstraße 63

D- 92318 Neumarkt

Telefon: 09181 - 26533-65

Fax: 09181 - 26533-66

E-Mail: info@ttc-abgastechnik.de