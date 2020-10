Bei den Badausstattern erneut Deutschlands Nummer eins - Verbraucher wissen Kundenservice zu schätzen

Der einfachste Weg zum neuen Bad kommt beim Endverbraucher weiterhin bestens an. Die Kunden schätzen das Zusammenspiel von Fachhandwerker und Badverkäufer. So landete ELEMENTS auch 2020 bei der Studie „Service-Champions" auf Platz eins in der Kategorie „Badausstatter". Das ist der fünfte Erfolg in Serie bei Deutschlands größtem Service-Ranking, das in Kooperation mit der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue, der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Tageszeitung „Die Welt" erstellt wird.

Insgesamt wurden bei der breit angelegten Befragung etwa 1,9 Millionen Kundenurteile zu mehr als 4.000 Unternehmen aus über 380 Branchen ausgewertet. Ermittelt worden ist, wie die Verbraucher den erlebten Service wahrnehmen und letztendlich bewerten. Zudem wurde das Ausstellungskonzept ELEMENTS in der branchenübergreifenden Gesamtwertung „Service­Champions" mit dem Siegel in Gold ausgezeichnet.

Markus Hahn, bundesweit verantwortlich für die Umsetzung des ELEMENTS-Konzepts: „Nichts ist bedeutender als das Urteil jener, für die unsere Bäder gedacht und gemacht werden. Dieses Ergebnis ist wieder einmal herausragend. Es ist für uns Ansporn und auch die Bestätigung, dass wir mit dem einfachsten Weg zum neuen Bad den richtigen Kurs eingeschlagen haben."