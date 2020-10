Vom ersten Kundengespräch bis zum Einbau der Produkte - die neue Villeroy & Boch App bündelt alle relevanten Produktinformationen und Servicefunktionen in einem digi­talen Tool. Damit unterstützt die App Installateure, Showroom-Mitarbeiter im Handel sowie Planer und Architekten wirksam in ihrem Tagesgeschäft. Die App hilft nicht nur bei einer kompetenten und individuellen Kundenberatung, sondern unterstützen den pro­fessionellen Partner auch dabei, weitere Umsatzpotentiale durch gezielte Produktempfeh­lungen zu erschließen. Die App ist plattformübergreifend verfügbar - egal ob PC, Smart­phone oder Tablet.

Alle Informationen zum Produkt sind nur mit wenigen Klicks verfügbar: Preise, techni­sche Daten, Montageanleitungen und Installationsvideos sind übersichtlich und schnell an einem Ort abrufbar. Ein Barcodescanner hilft bei der schnellen Produktzuordnung auf der Baustelle oder im Lager.

Darüber hinaus bietet die App einen Produkt-Konfigurator, der Badplanungen fotorealis­tisch visualisiert. Die Planungsergebnisse werden in einer Mustermappe zusammenge­fasst, was die anschließende Angebotserfassung erheblich erleichtert. Fehlbestellungen gehören so der Vergangenheit an. Neben vielfältigen Modell- und Farbkombinationen werden ergänzende Artikel angezeigt, die der Berater dem Kunden vorschlagen kann - ohne, dass er diese aufwändig aus Preislisten und Katalogen heraussuchen muss. Die Lie­ferfähigkeiten und Verfügbarkeiten der Produkte sind dabei direkt im Verkaufsgespräch einsehbar.

All das funktioniert auch ohne Internetverbindung. Denn nach dem Download der ge­wünschten Daten können diese im Offline-Modus jederzeit auf dem Smartphone und dem Tablet abgerufen werden.

Mit der Villeroy & Boch App steht den Markpartnern aus Handel und Handwerk sowie Planern und Architekten ein ausgefeiltes, digitales Tool für ihre tägliche Arbeit zur Ver­fügung. Als ressourcenschonende Alternative zur gedruckten Preisliste leistet die App dabei einen wichtigen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Download und weitere Informationen: pro.villerov-boch.com/villerovbochapp