Sie gleichen störende Faktoren in der Abgasanlage aus und optimieren den Wirkungsgrad. Die Nebenluftvorrichtungen werden unmittelbar an der Feuerstätte installiert. Laut der Studie des Fraunhofer-Instituts verringern sich der Brennstoffverbrauch um bis zu 40 % und die Emissionen um bis zu 50 %.



Die DraftBox-Serie gibt es in drei Ausführungen. Sie werden direkt an der hinteren Rauchrohröffnung montiert und finden durch ihre kompakte Bauweise und das matt-schwarze Design unauffällig Platz hinter nahezu jedem Kaminofen. Sie eignen sich für Einzelfeuerstätten, die mit zwei Rauchrohranschlüssen (Nennweite 150 mm) ausgestattet sind.



Die Variante „DraftBox light“ lässt sich problemlos im waagrechten Rauchrohrstutzen installieren. Die Nebenluft wird dem Aufstellraum entnommen. Bietet die Feuerstätte zusätzlich einen Anschluss für die Zuluft, kann dieser mit der „DraftBox kurz“ oder der „DraftBox lang“ verbunden werden. Wahlweise erfolgt die Luftzufuhr raumluftabhängig oder durch eine separate Leitung. Bauartbedingt variieren bei Kaminöfen häufig die Abstände der Zuluft- und Rauchrohranschlüsse. Mit der DraftBox kurz oder lang lassen sich Unterschiede von 520 bis 1.100 mm individuell einstellen.

Weitere Informationen sind auf der Webseite www.kutzner-weber.de und in der Broschüre zu finden.